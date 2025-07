La télévision publique israélienne l’assure ce dimanche 14 avril au soir, Joe Biden a convaincu Benyamin Netanyahou d'abandonner son projet de réplique à l'attaque de samedi soir. Pourtant le conseil de guerre israélien s’est bel et bien réuni ce dimanche et souhaitait une réponse militaire à l’opération iranienne. Ce conseil de guerre compte 5 membres du gouvernement dont le premier ministre et le ministre de la Défense.

Le président américain a, selon l’agence de presse Reuters, indiqué au premier ministre israélien que les Etats-Unis ne participeront pas à une offensive ou une opération contre l’Iran. Joe Biden aurait déclaré très clairement qu’il fallait penser avec stratégie aux risques d’escalade. Le président s’est également félicité que la défense aérienne avec l’aide de vaisseaux militaires américains ait réussi à intercepter la quasi-totalité des missiles.

La même chaîne de télévision publique assure également que le gouvernement israélien a remis à plus tard son offensive sur Gaza. L’armée elle dit être toujours en état d’alerte maximal même si l’Iran a déclaré que son attaque était terminée. Malgré cela, du côté américain, des officiels assurent qu'Israël ne souhaite pas une escalade dans la région.

Les ambassadeurs iraniens convoqués

Dans le camp occidental, l' attaque iranienne est condamnée. La France et la Grande Bretagne ont convoqué l’ ambassadeur et le chargé d’affaires iraniens en fonction dans leurs capitales respectives.

Les Etats-Unis ont organisé ce dimanche une réunion des membres du G7 pour coordonner une réponse diplomatique. Les pays du G7 ont réaffirmé ce dimanche leur soutien à Israël, et à sa sécurité. Ils estiment dans un communiqué, que l’Iran par cette attaque a contribué à “déstabiliser la région ce qui pourrait provoquer une escalade”.

Les sept pays (Etats-Unis, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie et Canada) demandent que l’Iran et ses alliés cessent leurs actions. Le G7 a également déclaré vouloir augmenter ses efforts pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza. Enfin, ils ont promis d’augmenter leur envois d’aide humanitaire en direction de l’enclave palestinienne.

L’offensive israélienne sur Gaza lancée il y a 7 mois a causé la mort de 33 729 Palestiniens et la destruction de plusieurs villes palestiniennes.