Andrea De Domenico, chef du bureau humanitaire des Nations Unies pour Gaza et la Cisjordanie, a déclaré aux journalistes que des “opérations massives” sont nécessaires pour restaurer ces services et répondre aux normes minimales – et cela ne peut pas être fait pendant des opérations militaires”.

Il a déploré la destruction d’hôpitaux, d’installations d’eau et d’assainissement, de maisons, de routes et d’écoles, ajoutant qu’” il n’y a pas une seule université à Gaza “. De Domenico a également noté que la deuxième opération militaire majeure menée récemment par Israël à l’hôpital Al Shifa, le plus grand établissement médical de Gaza, était si destructrice que l’établissement a été contraint de fermer. Il s’est demandé quel était l’objectif militaire de tirer sur un scanner IRM qui examine des parties du corps et peut détecter des cancers.

Il a également indiqué que son équipe était confrontée à “une scène de terreur” à l’hôpital, alors que ses collègues de l’ONU et des Palestiniens tentent d’aider les gens à tenter de reconnaître les membres de leur famille grâce à leurs chaussures ou à leurs vêtements sur “les restes de cadavres”.

Israël a promis d'ouvrir davantage de postes frontaliers avec Gaza et d'augmenter le flux d'aide, après que ses frappes de drones ont tué sept travailleurs humanitaires de World Central Kitchen qui livraient de la nourriture sur le territoire le 1ᵉʳ avril. Ces meurtres ont été condamnés par les alliés les plus proches d'Israël et suscité des critiques accrues, à l'égard de la conduite d'Israël dans la guerre avec le Hamas.

De Domenico a déclaré que 41 % des demandes de l'ONU nécessaires pour passer par des points de contrôle israéliens ont été refusées au cours de la semaine du 6 au 12 avril.

Un récent rapport avertissait qu'une escalade de la guerre pourrait conduire la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza au bord de la famine.

