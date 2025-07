Même avec le retour du soleil, les principales artères de Dubaï restent submergées par les eaux. Les écoles sont fermées et le trafic aérien reste perturbé. Et pour cause, les Émirats arabes unis ont enregistré en une journée l’équivalent de près de deux ans de précipitations dans ce pays désertique, selon l’Organisation météorologique mondiale. A Ras el-Khaimah, une personne au moins a péri, un homme de 70 ans dont la voiture a glissé, a annoncé la police.

"Les vols continuent d'être retardés et détournés (...) Nous travaillons d'arrache-pied pour rétablir les opérations le plus rapidement possible dans des conditions très difficiles", a déclaré un porte-parole de Dubai Airports. La compagnie aérienne Emirates a suspendu ce mercredi les enregistrements des passagers au départ de Dubaï, en raison des difficultés d'accès à l'aéroport pour le personnel et les passagers, les routes étant bloquées et certains services de métro suspendus. Des images spectaculaires de pistes d’atterrissage inondées ont fait le tour des réseaux sociaux.

18 morts à Oman

La tempête a également touché Oman où au moins 18 personnes ont péri dans des inondations. Neuf enfants et trois adultes sont morts lorsque leurs véhicules ont été emportés par des crues soudaines, a rapporté l’agence de presse ONA. Le Qatar et le Bahreïn ont également été touchés par les pluies torrentielles.

Créativité au milieu du chaos

Si la situation reste inquiétante, certaines personnes prennent leur mal en patience et affrontent les conséquences des inondations avec ingéniosité et humour. Pour se déplacer dans les couloirs du métro, des touristes utilisent des Caddie de supermarché pour se frayer un chemin.

D’autres scènes insolites devenues virales sur les réseaux sociaux montrent un homme se déplaçant en jet ski dans la rue ou encore le champion russe de natation hivernale Mark Mordovtsev nageant sur l’asphalte.

Changement climatique ou conséquence des pluies artificielles?

Les dernières précipitations aux Emirats arabes unis sont les plus importantes jamais enregistrées dans le pays, depuis le début des relevés en 1949, selon les autorités. Pour Friederike Otto, maître de conférences en sciences du climat au Grantham Institute de l'Imperial College de Londres, "les pluies meurtrières et destructrices à Oman et Dubaï" ont probablement été accentuées par le "changement climatique provoqué par l'homme". Les gouvernements émirati et omanais ont averti que le changement climatique risquait d'entraîner davantage d’inondations.