“Nous sommes consternés, choqués”, le Nouveau Parti Anticapitaliste dénonce avec force l’interdiction par la préfecture de Paris de la manifestation contre le racisme et l’islamophobie initialement prévue ce dimanche 21 avril à Paris.

Manon Boltansky, membre de la direction du NPA, un des organisateurs de l'événement, pointe du doigt une véritable censure politique”.

Dans une déclaration accordée à TRT français, elle fustige l'arrêté de la Préfecture de police de Paris qui évoque de “forts risques de troubles à l’ordre public”.

« Cette marche qui dénonce notamment dans son appel des “crimes policiers” à l’encontre des jeunes est propice à attirer des composantes recherchant délibérément les affrontements avec les forces de l’ordre, créant un risque réel de troubles à l’ordre public », précise l'arrêté.

L’Observatoire national des pratiques et des violences policières, co-organisateurs de cette marche qui devait se dérouler entre Barbès et République, suivie d’un concert a déposé un recours en référé-liberté.

A l’annonce de l’interdiction de la manifestation, le collectif a aussitôt réagi à travers un communiqué : « On en arrive donc par une formidable opération kafkaïenne à cette situation : organiser une manifestation pour dénoncer les racismes, l’islamophobie et pour la protection de tous les enfants devient une provocation violente aux yeux de l’Etat français et se voit interdite à ce titre ».

“Il veulent nous faire passer pour des sauvages “

L'arrêté préfectoral argumente également que “cette marche, en souhaitant également porter l’attention sur les enfants de Gaza, est de nature, eu égard aux tensions actuelles au Proche-Orient (…), à porter en son sein des slogans antisémites ».

“Il veulent nous faire passer pour des sauvages, nous manifestons depuis des mois notamment pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza et il n’y a jamais eu aucun débordement”, indique Manon Boltansky.

Cette décision intervient au lendemain de la décision de l’université de Lille d’annuler une conférence en soutien à la Palestine à laquelle devaient participer Jean Luc Mélenchon, le leader de La France Insoumise et Rima Hassan membre de la liste du parti aux européennes.