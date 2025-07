Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a mis en garde contre une éventuelle opération militaire de l’armée israélienne à Rafah et a déclaré qu’elle pourrait conduire à un massacre contre le peuple palestinien.

Dans une interview exclusive accordée à Anadolu, samedi, Haniyeh a appelé “tous les pays frères, nos frères d’Égypte, nos frères de Turquie, nos frères du Qatar en tant que médiateurs, et les pays européens à prendre des mesures pour limiter l’agression (israélienne), empêcher l’opération à Rafah, assurer le retrait complet (de l’armée israélienne) de la bande de Gaza et mettre fin aux attaques contre Gaza “.

En ce qui concerne la résistance du peuple palestinien, Haniyeh a déclaré : “Si l’ennemi sioniste entre à Rafah, le peuple palestinien ne hissera pas le drapeau blanc. Les combattants de la résistance à Rafah sont prêts à se défendre et à résister aux attaques”.

Ce qu’Israël veut est “inacceptable”

Soulignant qu’Israël n’a pas accepté un cessez-le-feu à Gaza malgré toutes les négociations, alors que des dizaines de propositions ont été soumises par l’intermédiaire de médiateurs, Haniyeh a assuré que “tout ce qu’Israël veut, c’est reprendre les prisonniers, puis recommencer la guerre à Gaza, et ce n’est pas possible”.

“L’armée israélienne doit se retirer complètement de Gaza. Israël ne veut pas non plus que les personnes déplacées retournent dans le nord de Gaza. Il accepte un rendement limité et progressif. C’est inacceptable”, a déclaré le chef du Hamas.

“C’est les États-Unis qui n’exercent aucune pression (sur Israël), et qui empêchent la conclusion d’un accord. Dès qu’Israël acceptera ces demandes, nous serons prêts à parvenir à l’accord “, a-t-il ajouté.

Haniyeh a noté que si le Hamas a fait preuve de flexibilité dans les négociations, Israël a adopté une position intransigeante, attribuant l’échec et l’interruption des pourparlers à cette attitude.

La gouvernance de Gaza après la guerre

Haniyeh a déclaré que Gaza sera gouvernée par les Palestiniens à la fin de la guerre.

“Le Hamas n’insiste pas pour être la seule autorité dans l’administration de Gaza, mais nous faisons partie du peuple palestinien et nous pouvons établir un gouvernement d’unité nationale sur la base d’un partenariat et nous mettre d’accord sur l’administration de Gaza“, a-t-il noté.

“Ce sont des questions nationales. Nous ne permettrons pas que la situation de la Palestine à Gaza, en Cisjordanie ou dans les deux territoires soit réglementée par les occupants ou par qui que ce soit d’autre”, a-t-il réaffirmé.

Haniyeh a, en outre, fait savoir que des alternatives concernant l’administration de Gaza ont été proposées, mais que le succès de ces alternatives n’est pas possible.

“Nous avons lancé un appel en deux temps pour la réglementation de la politique intérieure palestinienne. La première étape consiste en la réorganisation de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) pour inclure tous les groupes palestiniens. La deuxième étape implique la mise en place d’un gouvernement national qui entreprendra la reconstruction de Gaza et unifiera les institutions de Cisjordanie et de Gaza sous un même toit, et assurera la tenue d’élections présidentielles, législatives et de conseils nationaux“, a-t-il déclaré.

Haniyeh a souligné que Gaza est une partie nationale de la Palestine, indiquant que le Hamas s’attend à ce que le gouvernement de consensus national couvrant Gaza et la Cisjordanie gouverne après la guerre.

“Des dizaines de milliers de martyrs sous les décombres“

Haniyeh a déclaré qu’Israël, qui a lourdement bombardé Gaza depuis les airs et avant d’entrer par voie terrestre, a adopté une stratégie basée sur le meurtre, ainsi que sur le blocus militaire et humanitaire imposé - détruisant hôpitaux, écoles, infrastructures, boulangeries, pharmacies et usines.

“Pendant plus de cinq mois, rien n’est entré dans Gaza. La faim a été utilisée comme une arme pour briser la volonté du peuple et pour faire pression sur lui pour qu’il migre du nord vers le sud. C’est une situation très difficile en termes de nombre de martyrs et de blessés, ainsi que de personnes piégées sous les décombres. Il y a des milliers de martyrs ensevelis sous les décombres. Chaque jour, nous découvrons de nouvelles fosses communes “, a-t-il déploré.

“Netanyahou ne veut pas mettre fin à la guerre à Gaza“

En ce qui concerne les tensions entre l’Iran et Israël, Haniyeh a déclaré : “Tout cela indique deux choses. Netanyahu ne veut pas mettre fin à la guerre à Gaza. Au contraire, il veut élargir son cadre pour une guerre régionale. De même, ils veulent que les Américains fassent partie du front militaire contre l’Iran et de l’aile militaire qui sert Israël”.

“ L’ennemi sioniste est responsable de cette tension et de cette escalade régionale, en niant les droits de notre peuple, en continuant d’attaquer notre peuple, nos lieux saints, en particulier Jérusalem et al-Aqsa, et en poursuivant la guerre génocidaire à Gaza“, a-t-il ajouté.

“Israël impose un black-out médiatique“

Évaluant la position des médias sur Gaza, Haniyeh a déclaré qu’il y avait une attention et un soutien appréciables quant aux événements en cours à Gaza dans les médias turcs, arabes et mondiaux.

Il a souligné qu’Israël impose un important black-out médiatique et empêche les membres des médias étrangers d’entrer dans la région afin d’éviter que ses crimes et atrocités commises ne soient exposés au grand jour.

Haniyeh a exhorté les médias turcs et d’autres médias à continuer à dénoncer les crimes d’Israël, à souligner les dimensions de la tragédie humanitaire à Gaza et à briser le black-out médiatique d’Israël.

Après sa rencontre avec le président turc Erdogan à Istanbul, Haniyeh a déclaré à Anadolu que c’était la première fois qu’il s’adressait à une organisation médiatique internationale depuis le 7 octobre.

“Le sang de mes fils n’a pas plus de valeur que celui des enfants des Palestiniens“

Le chef du Hamas a noté que “l’ennemi a échoué à atteindre ses objectifs militaires pendant sept mois, à l’exception de la mort de civils, de milliers d’enfants, de femmes et de personnes âgées”.

Il a ajouté que le massacre perpétré pendant l’Aid El Fitr, au cours duquel trois de ses fils et cinq de ses petits-enfants ont été tués, “s’inscrit également dans ce contexte et met en évidence l’échec de l’ennemi”.

Le deuxième aspect est l’idée fausse qu’un “tel massacre atteignant ma maison, mes enfants et mes petits-enfants exercera une pression sur le leader et la direction du mouvement pour qu’ils fassent des concessions dans les négociations en cours, ce qui est trompeur“, a poursuivi Haniyeh.

“Troisièmement, mes fils font partie du peuple palestinien et leur situation est la même que celle du peuple palestinien. Dès le début, j’ai dit que le sang de mes fils n’avait pas plus de valeur que celui des enfants du peuple palestinien à Gaza, en Cisjordanie ou ailleurs”, a précisé le chef du Hamas.

Haniyeh a ajouté que tous les martyrs à Gaza, en Cisjordanie ou à l’étranger sont ses enfants.

“Par conséquent, nous sommes égaux en droits, en devoirs et en sacrifices. Nous les acceptons avec fermeté, détermination et volonté inébranlable. Quels que soient le coût et les sacrifices nécessaires, nous continuerons sur cette voie”, a conclu le chef du Hamas.