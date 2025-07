Le vent de contestation qui souffle sur les campus américains gagne progressivement la France. Des centaines d’étudiants ont dénoncé jeudi à la place du Panthéon à Paris, la "complicité" de la France et d'Emmanuel Macron dans le "génocide" en cours à Gaza.

Cette manifestation coïncide avec la présence du président Emmanuel Macron à la Sorbonne, où il s’exprimait lors d'un discours fleuve sur l’Europe, visant à délivrer une série de mesures pour passer à "l'Europe puissance", une Europe plus souveraine.

La manifestation devait initialement avoir lieu à la place de la Sorbonne, où les cours ont été d'ailleurs suspendus. Sous la contrainte des forces de l'ordre, le rassemblement a finalement eu lieu à la place du Panthéon.

"Israël assassin, Macron complice", "Gaza, Gaza, la Sorbonne est avec toi" et "De Paris à Gaza, résistance, résistance", tels étaient, entre autres, les slogans scandés par les manifestants qui brandissaient des drapeaux palestiniens, en solidarité avec les habitants de la Bande de Gaza assiégée.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza. Elle a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes. De plus, une catastrophe humanitaire sans précédent et d'une destruction massive des infrastructures, ont conduit Tel Aviv à comparaitre devant la Cour internationale de Justice pour ''génocide''.

Des groupes de militants estiment que des milliers de Palestiniens ont été détenus par les forces israéliennes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Israël a également imposé un blocus paralysant sur la bande de Gaza, laissant sa population, en particulier les habitants du nord de Gaza, au bord de la famine.

La guerre israélienne a provoqué le déplacement interne de 85% de la population de Gaza, en raison de graves pénuries de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60% des infrastructures de l’enclave ont été endommagées ou détruites, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice (CIJ). Une décision provisoire rendue en janvier a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin aux actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.