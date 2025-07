Un navire de la marine américaine a jeté l'ancre au large de la Bande de Gaza, pour participer aux travaux de construction de la jetée flottante annoncée par Washington en mars, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

Cette jetée flottante servira à acheminer l'aide humanitaire par voie maritime à la Bande de Gaza, avaient annoncé les autorités américaines.

Le 10 mars, le Commandement central américain (CENTCOM) a annoncé l'envoi du premier navire en Méditerranée orientale, pour fournir une aide humanitaire à la Bande de Gaza par voie maritime.

Le président américain Joe Biden avait auparavant déclaré que son pays construirait une jetée temporaire sur la côte de la Bande de Gaza, afin d'acheminer davantage d'aide humanitaire.

Une autre partie de la jetée, en béton celle-ci, et partant du rivage de la zone la plus méridionale de la ville de Gaza, est en cours de construction en complément de la jetée américaine qui devrait être achevée d'ici deux mois.

Selon des sources palestiniennes locales, la structure construite sur la côte de Gaza est constituée des décombres des maisons détruites par Israël au cours de la guerre qu'il mène depuis plus de six mois.

Depuis le 15 mars, deux navires humanitaires ont rallié la côte de Gaza depuis le sud de Chypre, et leur cargaison a été déchargée à l'aide de bouées qui ont transporté les caisses jusqu'à la jetée en béton.

Israël mène une offensive meurtrière contre la Bande de Gaza depuis l'attaque transfrontalière menée, le 7 octobre dernier, par le mouvement de résistance palestinien Hamas, qui aurait fait près de 1 200 morts selon Tel-Aviv.

Depuis lors, plus de 34 300 Palestiniens ont été tués, principalement des femmes et des enfants, et quelque 77 300 autres ont été blessés dans un contexte de destruction massive et de graves pénuries de produits de première nécessité.

Plus de six mois après le déclenchement de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, ce qui a poussé 85 % de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du territoire, alors que le strict blocus imposé par Israël paralyse l’arrivée des denrées alimentaires, de l'eau potable et des médicaments, d'après les Nations unies.

Israël est poursuivi devant la Cour internationale de justice pour crime de génocide. Une ordonnance rendue en janvier a enjoint Tel-Aviv de mettre fin aux actes à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza.