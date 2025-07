Le radiodiffuseur public national de la Turquie, TRT, a lancé vendredi sa plateforme d'information numérique en langue espagnole TRT Español à l’occasion du premier sommet de la radiodiffusion TRT pour les pays hispanophones.

"Nous espérons que TRT Español sera bénéfique pour nous et pour les pays hispanophones", a déclaré Fahrettin Altun, directeur de la communication à la présidence turque, lors de la cérémonie de lancement qui s'est déroulée vendredi à Istanbul.

Notant que la plateforme fait partie de la vision de la Turquie visant à promouvoir les droits et la justice dans autant de langues que possible, Altun a promis que les médias turcs "continueront à lutter contre l'oppression et à donner une voix à ceux qui sont opprimés".

Le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, a de son côté estimé que TRT Español "ouvrira une nouvelle ère" pour la Turquie dans ses relations avec l’Amérique latine et l’Espagne.

"De l'Espagne à l'Amérique latine, la Turquie consolide ses relations dans la région", a-t-il souligné, ajoutant que la TRT renforce également ses relations avec les radiodiffuseurs de la région.

Sous le slogan "Là où les personnes comptent", TRT Español vise à fusionner deux sphères culturelles avec une vision indépendante de l'information, en présentant les événements mondiaux avec une perspective unique.

Un contenu adapté aux hispanophones

Le sommet de la radiodiffusion des pays hispanophones a débuté jeudi par un atelier destiné aux journalistes des pays hispanophones.

L'atelier, intitulé "Journalisme international", s'est penché sur des sujets tels que le journalisme impartial, les attentes du public, les relations internationales et l'impact politique des médias.

Divers panels se tiendront également le vendredi après-midi, sur des thèmes divers tels "Renforcer la compréhension mutuelle grâce aux séries télévisées : la Turquie et les pays hispanophones", ou encore "Le nouveau visage du flux d'informations mondial : amplifier la voix des pays hispanophones pour la compréhension et l'égalité dans le monde".

TRT Español fournira des informations et du contenu adaptés au public hispanophone, une langue principale parlée dans plus de 20 pays à travers le monde.

Auparavant, TRT a lancé TRT Français, TRT Balkan, qui diffuse en trois langues, et TRT Afrika, qui offre une couverture en quatre langues.