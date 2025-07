Une grande manifestation pro-palestinienne a été organisée, samedi soir, en marge du dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche, auquel ont pris part le président américain Joe Biden, des responsables politiques ainsi que des journalistes de tous bords.

Les organisateurs de la manifestation ont fait savoir que le but est de condamner l’administration Biden pour son soutien à la campagne militaire israélienne et les médias occidentaux pour ce qu’ils ont qualifié de sous-couverture et de fausse représentation du conflit.

"Honte à vous !" ont scandé les manifestants drapés dans le keffieh palestinien, courant après les hommes en smoking et en costume et les femmes en robes longues qui se précipitaient à l'intérieur, pour le dîner.

“Médias occidentaux, nous vous voyons, ainsi que toutes les horreurs que vous cachez”, ont également répété les protestataires alors que d’autres manifestants gisaient immobiles sur le trottoir, à côté de maquettes de gilets pare-balles arborant l’insigne +presse+, calquant la situation à Gaza.

L’objectif, selon certains manifestants interviewés par AP, est d’attirer l’attention sur le nombre élevé de journalistes palestiniens et arabes tués par l’armée israélienne depuis le début de la guerre en octobre 2023.

Plus de deux douzaines de journalistes à Gaza ont écrit une lettre, la semaine dernière, appelant leurs collègues de Washington à boycotter complètement le dîner.

“Le tribut qui nous est imposé pour le simple fait de remplir nos fonctions journalistiques est stupéfiant”, indique la lettre.

“Nous sommes soumis à des détentions, à des interrogatoires et à des tortures de la part de l’armée israélienne, tout cela pour le +crime+ d’intégrité journalistique”.

Le dîner des correspondants de la Maison Blanche est habituellement consacré aux présidents, aux journalistes et aux comédiens qui se moquent outrageusement des scandales politiques.

Le président Joe Biden a fait preuve d'autodérision samedi tout en égratignant son concurrent à la présidentielle américaine Donald Trump, un "enfant de six ans", lors du dîner.