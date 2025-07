“L’avenir se construit toujours quand on est fidèle à son passé”, lance Bruno Le Maire, ministre de l’économie français, devant un parterre attentif d'hommes et de femmes d'affaires lors du Forum économique Maroc-France, organisé conjointement vendredi entre le patronat marocain et la section internationale du MEDEF.

La rencontre, tenue dans une ambiance bon enfant, a été co-organisée par le patronat marocain et la branche internationale du MEDEF, et s'inscrit dans la continuité des efforts déployés par les deux pays pour surmonter une période chargée d’enjeux diplomatiques.

La visite de Stéphane Séjourné à Rabat, quelques semaines auparavant, avait déjà pavé la voie d’un renouveau dans les relations bilatérales avec une promesse de partenariat renforcé pour les trente prochaines années.

Bruno Le Maire, accompagné d’une délégation d’importants chefs d’entreprise français, souligne l'importance de cette rencontre : “Nous sommes ici pour témoigner de la solidité de nos liens. La crise sanitaire a mis une pause dans nos relations. Aujourd’hui, avancer vite et fort dans les domaines économiques et industriels est essentiel.”

Business as Usual

Ce déplacement illustre la volonté des deux pays de poursuivre les efforts visant à surmonter les récents défis diplomatiques.”Certains parlent de retrouvailles, mais en vérité, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés. Si rupture il y a eu, elle a été causée par le Covid, et non par un manque d'intérêt mutuel”, s’enthousiasme Ross McInnes, président du conseil d'entreprises France-Maroc du MEDEF.

Ces propos soulignent une volonté commune de repousser les limites du partenariat économique, notamment à travers des projets ambitieux de développement dans “les provinces du Sud du Maroc” (Sahara occidental).

Le récent soutien annoncé par la France pour ces initiatives, confirmé par Frank Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité, témoigne de l'engagement de Paris en faveur de l'investissement et du développement de la région du Sahara.

En ce sens, Bruno Le Maire ne manque pas de souligner les secteurs clés de cette coopération, en particulier les énergies renouvelables et le nucléaire. “Notre disponibilité à travailler dans le secteur nucléaire avec le Maroc, à travers des réacteurs modulaires SNR, est un signe de notre engagement envers le développement durable et l'autonomie énergétique du Maroc”.

L’industrie automobile et aéronautique, où les collaborations sont déjà bien établies, sont également des axes prioritaires, avec un projet notable autour du développement de la filière de batteries.

Le Maroc: “Ambassadeur du co-développement”

“Le Maroc et la France partagent plus qu'une histoire commune ; nous partageons des ambitions économiques et un engagement vers la décarbonation de nos industries. Près de 1300 filiales françaises opèrent au Maroc, preuve de cette interdépendance robuste”, renchérit Nadia Fettah, ministre de l'Économie et des Finances.

“Le Maroc, fort de sa stabilité et de sa position en tant que porte d'entrée vers l'Afrique, se veut un ambassadeur du co-développement”, insiste la ministre. Le Royaume offre un marché de 450 millions de consommateurs en Afrique de l’Ouest, un potentiel que les deux nations entendent exploiter.

Autre dossier mis sur la table : la volonté de réduire les coûts énergétiques et de transport pour améliorer la compétitivité des deux économies. Cette initiative stratégique jette les bases d'un avenir où la coopération économique étendue devient le pilier central d'un partenariat renouvelé, annonçant une ère de collaborations renforcées, tant espérée par les entrepreneurs des deux pays.