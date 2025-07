"Nous estimons à plus de 10 000 le nombre de personnes disparues sous les décombres de centaines de domiciles détruits depuis le début de l'agression israélienne," a déclaré la Défense civile dans un communiqué.

Elle a également précisé que ces disparus ne figurent pas sur la liste des décès du ministère de la Santé, "ce qui porte le nombre de victimes à plus de 44 000."

Les équipes de secours ont commencé à extraire des corps entièrement décomposés des décombres des bâtiments dans le nord de Gaza, a ajouté la Défense civile.

La guerre israélienne sur Gaza a fait jusqu’à présent près de 35 000 morts, principalement des femmes et des enfants, et plus de 77 700 blessés, dans un contexte de destruction massive et de pénuries aiguës de produits de première nécessité.

Plus de six mois après le début du conflit, de vastes zones de Gaza sont en ruines, forçant 85% de la population de l'enclave à se déplacer à l'intérieur du territoire face à un blocus étouffant l'accès à la nourriture, à l'eau potable et aux médicaments, selon l'ONU.

Israël est, de son côté, accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue, en janvier, ordonne à Tel Aviv de cesser les actes génocidaires et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l'aide humanitaire parvienne aux civils à Gaza.