HAMZAH RIFAAT

En 2002, alors que Narendra Modi était ministre en chef de l'État du Gujarat, il a présidé un pogrom qui a entraîné la mort de milliers de musulmans en Inde. Sa rhétorique incendiaire de l'époque incitait, notamment, les hindous à se venger de la mort de 59 pèlerins à Godhra, après que leur train, le Sabarmati Express, eut pris feu. Les musulmans ont été accusés, sans preuve, d'être responsables de l'incident.

En 2002, de nombreux chercheurs, universitaires, hommes politiques et intellectuels ont estimé que Modi était complice de l'une des pires périodes d'émeutes de l'histoire de l'Inde, et la communauté internationale a réagi rapidement.

Les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs pays européens ont imposé une interdiction de voyager de facto à Modi, dont le visa américain avait été annulé en 2005 pour violation des libertés religieuses dans son pays.

La tempête de feu provoquée par les émeutes s'est également propagée jusqu'au Congrès américain, où une résolution a été adoptée par le représentant démocrate John Conyers et le républicain Joseph Pitts, condamnant Modi pour incitation à la violence religieuse.

Aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, Modi est Premier ministre de l'Inde. L'interdiction de voyager est loin derrière lui et il espère être réélu pour un troisième mandat.

Le scrutin est déjà en cours, mais face à la crainte d'une faible participation et d'un sentiment négatif, Modi a intensifié sa rhétorique antimusulmane dans l'espoir de dynamiser sa base hindoue de droite et de se faire réélire. Toutefois, ses propos ont créé un dangereux précédent pour la paix et la tranquillité dans le pays.

Contrairement à ce qu’il s'est passé en 2002, le monde est silencieux. Cette réaction complaisante indique que la realpolitik et le néo-réalisme guident les politiques étrangères des États souverains à l'égard de l'Inde, au mépris des droits de l'Homme.

Remarques incendiaires

Lors d'un récent meeting de campagne dans l'État du Rajasthan, Modi a accusé le principal rival de son parti, le Bharatiya Janata Party (BJP), le Parti du Congrès, de distribuer les richesses de la majorité hindoue aux musulmans ou à ceux «qui ont le plus d'enfants».

Au milieu des applaudissements et des acclamations de la foule, Modi a ensuite déclaré qu'après avoir remporté les élections, le Parti du Congrès distribuerait des richesses aux «infiltrés». Ce commentaire a suscité de vives critiques de la part du président du Parti du Congrès, Mallikarjun Kharge, et du porte-parole Abhishek Singhvi, qui ont tous deux estimé que les remarques de Modi constituaient un discours de haine profondément répréhensible.

Avec de telles remarques, Modi viole le code de conduite de la Commission électorale indienne, qui interdit aux candidats de faire appel à la caste ou aux sentiments communautaires pour s'assurer des votes. Il a également enfreint la loi indienne de 1951 sur la représentation du peuple, qui criminalise la propagande contre les minorités.

Une rhétorique aussi incendiaire et illégale devrait inquiéter la communauté internationale et faire pression sur l'Inde pour qu'elle change de cap.

Pourtant, cela n'a pas été le cas. Pourquoi ? Examinons les réalités actuelles.

Les États-Unis, qui ont interdit à Modi d'entrer dans le pays, n'ont plus envie de prendre des mesures à son encontre en raison des tendances géopolitiques de Washington. S'aliéner l'Inde contraste avec l'objectif des États-Unis de soutenir New Delhi en tant que contrepoids régional à la Chine dans la région Asie-Pacifique.

Entre-temps, le Royaume-Uni, qui a également banni Modi en 2002, est resté remarquablement silencieux. En fait, les élections de 2024 coïncident avec l'organisation, par les Overseas Friends of the UK, d'événements «Run for Modi», visant à rassembler des soutiens en faveur de son idéologie hindutva.

Ces événements ont lieu en l'absence de condamnation de la rhétorique anti-musulmane de Modi par le 10 Downing Street.

Dans son rapport 2024 intitulé «L'Inde avant les élections de 2024», le Parlement européen a fait référence aux violations des droits de l'Homme commises par le régime de Modi, mais n'a pas exhorté les pays à prendre des mesures.

Ce silence peut être attribué en grande partie à la realpolitik, étant donné qu'en mars dernier, quatre pays européens, la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Liechtenstein, ont signé un pacte de libre-échange avec l'Inde, qui vise à attirer des investissements d'une valeur de 100 milliards de dollars au cours des 15 prochaines années.

De même, alors que l'Organisation de la coopération islamique a critiqué Modi pour l'ouverture d'un temple sur un site contesté à Ayodhya, en janvier, et que nombre de ses membres ont condamné le BJP pour la démolition de la mosquée Babri en 1992, elle est restée remarquablement silencieuse sur les remarques incendiaires que Modi a formulées à l'encontre des musulmans indiens pendant la campagne.

En réalité, les critiques les plus virulentes à l'encontre de Modi ont été émises au niveau national et ce, par une opposition en difficulté.

Cette situation est extrêmement décourageante, d'autant plus que des organisations telles que Freedom House ont souligné les politiques de polarisation du BJP dirigé par Modi à l'égard de la population indienne.

Elle affirme que les politiques discriminatoires et de division du gouvernement BJP ont conduit à une augmentation de la violence contre les minorités et ont créé un environnement de peur, omniprésent. Freedom House souligne en outre qu'en 2024, le gouvernement du BJP a eu de plus en plus recours aux institutions de l'État pour cibler les opposants politiques et les musulmans.

Modi et le BJP sont-ils désormais trop importants pour que la communauté internationale ne prenne aucune mesure ? Le poids économique de l'Inde, son vaste marché et sa population sont-ils trop importants pour être ignorés alors que les musulmans continuent de souffrir sous son règne ? Au vu de la réaction des pays jusqu'à présent, il semble que ce soit le cas.

Cependant, la communauté internationale devrait également se rappeler que la diabolisation des musulmans par Modi et son indifférence à leur sort en 2002 ont permis aux groupes d'extrême droite hindous de les massacrer en toute impunité.

Des mesures rapides avaient été prises à son encontre à l'époque, mais il faudra en prendre d'autres en 2024, car la même rhétorique est à nouveau affichée. L'incitation à l'impunité de Modi pourrait facilement déboucher sur de nouvelles émeutes communautaires et une plus grande souffrance pour la communauté musulmane, qui vit déjà dans la peur.

Pour éviter cela, la communauté internationale doit agir maintenant.

