Les premiers cortèges du 1er mai se sont élancés ce mercredi matin dans plusieurs villes de France, notamment à Marseille, Nice, Strasbourg, Besançon et Clermont-Ferrand, avec une forte présence de drapeaux palestiniens et de slogans de soutien aux Gazaouis et à la cause palestinienne, ont rapporté les médias français.

A Besançon, le "cortège est marqué par la forte présence de France Palestine Solidarité", note France Bleu, partageant la photo d'une banderole 'Gaza Halte au massacre !"

"Nous sommes tous des Palestiniens", ont scandé des manifestants du 1er mai à Nice, relève la même source, notant qu'au milieu des drapeaux syndicaux, des drapeaux palestiniens se sont glissés dans le cortège niçois.

A Marseille, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur la Canebière avant le départ du cortège. En plus des traditionnels drapeaux de la Confédération générale du travail (CGT), de nombreux drapeaux palestiniens sont brandis par les manifestants, note BFMTV.

A Saint-Étienne, le candidat PS-Place publique aux élections européennes, Raphaël Glucksmann, a été exfiltré du cortège après avoir été visé par des jets de peinture. L’élu européen "a été accueilli (...) par des slogans 'Glucksmann casse-toi Sainté n'est pas à toi" scandés notamment par des étudiants de OSE-CGT. Certains manifestants portaient des drapeaux palestiniens. Des œufs remplis de peinture ont été lancés" sur lui, rapporte France Bleu.

Les syndicats français manifestent cette année en ordre dispersé, même si la CGT, FSU et Solidaires ont appelé dans un communiqué commun à "manifester partout en France le 1er mai" notamment "contre l'austérité", pour l'emploi et pour les salaires.

Pour cette journée internationale des travailleurs, la CGT recense plus de 265 rassemblements et manifestations en France, dans la fourchette "haute", selon la secrétaire confédérale Céline Verzeletti, citée par Le Figaro.

A Paris, le cortège s'élancera à 14h (heure locale) de la Place de la République en direction de la Place de la Nation, en passant par la Place de la Bastille.

À Athènes, des milliers de personnes, y compris des étudiants, des salariés du secteur public et privé, ainsi que des retraités, se sont rassemblées autour de la place centrale Syntagma à l'initiative de syndicats de gauche et de partis politiques.

Les participants arboraient également des drapeaux palestiniens et des banderoles avec des messages de solidarité à l'égard du peuple palestinien et des étudiants universitaires manifestant aux États-Unis. L'ambassadeur de Palestine à Athènes, Yussef Dorkhom, a pris la parole devant la foule pour les remercier de leur solidarité avec la Palestine.

En Italie, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Monfalcone, dans le nord, choisie cette année pour les festivités par les grandes centrales syndicales, rapporte l'agence de presse ANSA.

À Sofia, la capitale bulgare, des milliers de personnes venues de différentes régions du pays ont parcouru les principales rues de la ville, revendiquant de meilleurs salaires et des prestations sociales améliorées, selon l'agence de presse BTA.