Emmanuel Macron a de nouveau assumé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales au sol en Ukraine, estimant dans un entretien publié , ce jeudi, par The Economist qu'il faudrait "se poser la question" si Moscou "allait percer les lignes de front" et que Kiev le demandait.

"Si les Russes devaient aller percer les lignes de front, s'il y avait une demande ukrainienne -ce qui n'est pas le cas aujourd'hui- on devrait légitimement se poser la question", a confié le président français à l'hebdomadaire britannique.

"L'écarter a priori, c'est ne pas tirer les enseignements des deux dernières années", alors que les pays de l'Otan avaient d'abord exclu l'envoi à l'Ukraine de chars et d'avions avant de finalement changer d'avis, a-t-il ajouté.

Le ministère français des Armées avait démenti, le mois dernier, des déclarations de Moscou accusant la France de préparer un bataillon destiné à prêter main forte à l’Ukraine dans sa guerre avec la Russie.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait fait part de "nouvelles informations concernant la préparation active de Paris d'un contingent militaire à envoyer en Ukraine”.

Le Kremlin détiendrait, selon Zakharova, des informations selon lesquelles “le commandement de la Légion étrangère française a approuvé, début mars, la composition d'un groupe tactique de bataillon d'environ 1 500 personnes”.

Ce contingent, avait-elle assuré, “devrait être mis en état de pleine préparation au combat pour un transport aérien vers le théâtre d'opérations ukrainien en avril".

En février dernier, le Président français Emmanuel Macron n'avait "pas exclu" la possibilité d'envoyer des soldats en Ukraine, une idée immédiatement rejetée par bon nombre d'alliés de l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique nord).

"Sur la présence de forces françaises en Ukraine, il n'y a pas de communication sur ce sujet-là. On a un dispositif de mission de défense au sein de l'ambassade qui est entre guillemets notre relation avec la partie ukrainienne en particulier, pour identifier au mieux, les besoins de l'armée ukrainienne et comment l'aide qu'on apporte est utilisée au mieux possible", avait indiqué, en mars dernier, le Général des Armées Thierry Burkhard.