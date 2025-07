Des dizaines de Marocains ont organisé, jeudi après-midi, un rassemblement de solidarité avec des étudiants occidentaux participant au mouvement de soutien à la bande de Gaza en proie à une guerre israélienne dévastatrice.

La manifestation a été organisée par le "Front marocain de soutien à la Palestine" (non gouvernemental) devant le consulat américain de la ville de Casablanca (ouest), rapporte le correspondant d'Anadolu.

Les participants ont scandé des slogans dénonçant le "génocide" commis par Israël contre la population de Gaza et soutenant la protestation des étudiants occidentaux dans les universités.

Parmi les slogans scandés figuraient : "Salutations des jeunes à Gaza l'insoumise", "Ô martyr, repose-toi, repose-toi, nous continuerons la lutte" ou encore "Saluons le mouvement estudiantin".

Le 18 avril, des professeurs d'université, hommes et femmes, qui s’opposent à la guerre israélienne dans la bande de Gaza, ont entamé un sit-in sur le campus de l'Université Columbia à New York, exigeant que l‘administration mette fin à sa coopération universitaire avec les universités israéliennes et retire ses investissements dans les entreprises qui soutiennent l’occupation des territoires palestiniens.

Après l'intervention des forces de police et l'arrestation de dizaines d'étudiants, la colère estudiantine s'est répandue à des dizaines d'universités aux États-Unis, parmi lesquelles des universités de premier plan comme Harvard, George Washington, New York, Yale, le Massachusetts Institute de technologie et en Caroline du Nord.

Plus tard, le mouvement estudiantin sans précédent aux États-Unis s’est étendu à des universités dans d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, le Canada et l’Inde, qui ont tous été le théâtre de manifestations de soutien à la Palestine.

Il convient de noter que les autorités de sécurité américaines ont eu recours à "une répression et une violence sévères" pour disperser les sit-in universitaires, en arrêtant plus de 2.000 manifestants jusqu'à jeudi, selon les chiffres publiés par les médias américains.

La guerre israélienne contre Gaza, qui perdure depuis le 7 octobre 2023, a fait plus de 112 000 morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus dans un contexte de famine et de destruction totale, selon les données palestiniennes et onusiennes.

