L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), a exprimé lundi ses graves inquiétudes en cas d'offensive israélienne à Rafah.

“ Une offensive israélienne à Rafah entraînerait davantage de souffrances et de morts parmi les civils”, a écrit l’UNRWA sur X.

“ Les conséquences seraient dévastatrices pour 1,4 million de personnes “, ajoute l’agence onusienne.

En réponse à l'escalade de la situation, l'UNRWA a souligné son engagement à maintenir une présence à Rafah aussi longtemps que possible.

"L'UNRWA n'évacue pas : l'Agence maintiendra une présence à Rafah aussi longtemps que possible et continuera à fournir une aide vitale aux personnes", assure le communiqué.

L'armée israélienne a émis lundi matin des ordres d'évacuation urgents aux résidents palestiniens et aux personnes déplacées dans plusieurs zones de l'est de Rafah, les exhortant à se réinstaller immédiatement dans la ville d'al-Mawasi.

Selon la radio militaire, la décision d'évacuer les habitants de l'est de Rafah a été prise dimanche soir lors d'une session du Cabinet israélien.

L’armée israélienne a estimé à environ 100 000 le nombre de civils concernés.

Rafah abrite 1,4 million de Palestiniens déplacés qui ont trouvé refuge fuyant la guerre qui a commencé après l'incursion du Hamas le 7 octobre 2023 qui a coûté la vie à environ 1 200 personnes.

Depuis lors, l’attaque israélienne a tué plus de 34 700 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et a provoqué une crise humanitaire qui a atteint des niveaux catastrophiques.

Près de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes pans de Gaza sont en ruines, poussant 85 % de la population de l’enclave au déplacement interne au milieu d’un blocus empêchant tout acheminement de nourriture, d’eau potable et de médicaments, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision intérimaire rendue en janvier a appelé Israël à faire tout son possible pour empêcher tout acte de "génocide" dans la bande de Gaza et à laisser entrer l’aide humanitaire.