Il y a 60 ans, le général de Gaulle décidait d’établir des relations diplomatiques avec la Chine, ceci avant les États-Unis qui ne le feront qu’au 1ᵉʳ janvier 1979.

Soixante ans après, la Chine est devenue l’atelier du monde et le quatrième partenaire commercial de la France. La France est le troisième partenaire commercial de la Chine dans l'Union européenne (UE).

Xi Jinping doit être reçu ce lundi par Emmanuel Macron à l’Élysée, avec la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen et ils vont parler commerce et ouverture de marché. La Chine dénonce les mesures protectionnistes de l’UE, la France s’inquiète des restrictions sur certaines de leurs exportations comme le Cognac.

Au premier trimestre 2024, le commerce bilatéral a totalisé 127,22 milliards de yuans (17,99 milliards de dollars), selon les données de l'Administration générale des douanes chinoises. De 2019 à 2023, le commerce de la Chine avec la France a augmenté de 5,9% par an.

La Chine un partenaire commercial de premier plan

Les liens commerciaux sont donc importants et la France qui traîne un déficit commercial de 40 milliards d’euros en 2023 espère obtenir l’ouverture du marché chinois à l’exportation de ses viandes et produits laitiers ainsi qu’aux investissements en France.

Cette coopération pourrait concerner également de nouveaux secteurs comme l’énergie verte. Sun Yanhong, chercheur à l’Institut d’études européennes à l’Académie chinoise de sciences sociales estime que la France peut bénéficier des avancées chinoises en ce domaine: “La France a une capacité de production relativement insuffisante et manque de talents en recherche et développement (R&D) dans les énergies nouvelles. La Chine peut fournir une aide correspondante et les deux pays ont une complémentarité dans le secteur.”

La Chine, un acteur diplomatique mondial

Cet après-midi, les deux hommes seront en tête-à-tête pour évoquer des sujets comme la guerre en Ukraine. La Chine soutient la Russie et Emmanuel Macron espère obtenir des Chinois un rôle d’intermédiaire, les relations Paris-Moscou étant au plus bas, avec échange de menaces.

Dans une interview parue le 2 mai, Emmanuel Macron déclarait vouloir “demander à la Chine d’utiliser les leviers qui sont les siens pour faire évoluer la position russe “. Après 27 mois de guerre, la position russe est plus favorable que jamais. Le soutien européen et américain connaît lui des retards et des atermoiements.

Le président français, chantre du soutien européen à l’Ukraine a suggéré plusieurs fois que l’envoi de troupes françaises est une possibilité envisageable.

Emmanuel Macron affirme ce lundi à Xi Jinping que la "coordination" avec la Chine sur l'Ukraine et le Moyen-Orient est "décisive". Et c’est bien sûr ce dossier que le président français attend l'entregent de Pékin. Dès 2023, la Chine proposait un plan de sortie de crise, appelant les deux parties à négocier et aller vers une désescalade, sans pour autant préciser ce qu’il doit advenir des régions conquises par la Russie notamment. Le plan chinois est forcément mal accepté par l’Ukraine.

La Chine joue également un rôle dans le dossier palestinien. Des négociations vont à nouveau avoir lieu à Pékin cette semaine pour essayer de réconcilier les deux mouvements palestiniens, Hamas et Fatah.

La France est la première étape du président chinois. Il se rendra ensuite en Hongrie et en Serbie.