La Russie a averti lundi la Grande-Bretagne que si des armes britanniques étaient utilisées par l'Ukraine pour frapper le territoire russe, Moscou pourrait riposter contre les installations et équipements militaires russes en Ukraine et ailleurs.

L'ambassadeur britannique Nigel Casey a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour une protestation officielle après que le ministre des Affaires étrangères David Cameron a déclaré que l'Ukraine avait le droit d'utiliser les armes britanniques pour frapper la Russie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les remarques de Cameron reconnaissaient que la Grande-Bretagne faisait désormais de facto partie du conflit.

"Casey a été averti qu'en réponse aux attaques ukrainiennes sur le territoire russe avec des armes britanniques, toutes les installations et équipements militaires britanniques sur le territoire ukrainien et à l'étranger pourraient être pris pour cibles", a indiqué Moscou.

"L'ambassadeur a été invité à réfléchir aux conséquences catastrophiques inévitables de telles mesures hostiles de Londres et à réfuter immédiatement les déclarations belliqueuses et provocatrices du chef du ministère des Affaires étrangères de la manière la plus décisive et sans ambiguïté."

Alors qu’il était en visite à Kiev la semaine dernière, Cameron avait déclaré à Reuters que l'Ukraine avait le droit d'utiliser les armes fournies par Londres pour frapper des cibles en Russie, et qu'il appartenait à Kiev de décider de le faire.

"L'Ukraine a ce droit. Tout comme la Russie frappe à l'intérieur de l'Ukraine, vous pouvez tout à fait comprendre pourquoi l'Ukraine ressent le besoin de s'assurer qu'elle se défend", a déclaré Cameron à Reuters devant la cathédrale Saint-Michel.

Ce lundi, le président russe a annoncé pour bientôt, des manœuvres militaires pour se protéger contre les menaces de l’Occident dans son soutien à l’Ukraine.