Aux Pays-Bas, des étudiants de l'Université d'Amsterdam ont installé un campement sur le campus en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, en proie à une guerre israélienne dévastatrice depuis 7 mois.

Les étudiants ont appelé l’administration universitaire à rompre ses liens avec les institutions affiliées à Israël.

En Espagne, des manifestations de solidarité avec la Palestine se sont répandues dans diverses universités des régions basques, de Navarre, d'Aragon, d'Andalousie et de Catalogne.

Les étudiants de l'Université du Pays Basque et de Navarre ont annoncé que les protestations se poursuivraient indéfiniment en installant des campements, à l'instar de Valence.

En France, des étudiants de l'Université Paris 8 ont manifesté en soutien à Gaza, dénonçant la guerre israélienne dans la bande de Gaza.

Les étudiants ont scandé des slogans tels que "Liberté pour la Palestine", "Stop au génocide" et "Vive la Palestine".

Au Bangladesh, des étudiants de diverses universités ont organisé une marche de soutien à la Palestine, exigeant "la fin du génocide à Gaza".

Les étudiants ont brandi des drapeaux palestiniens et des slogans tels que "Palestine libre" et "Stop au génocide".

Le 18 avril, des étudiants et des universitaires qui rejettent la guerre contre Gaza ont entamé un sit-in sur le campus de l'Université Columbia à New York, exigeant que son administration mette fin à sa coopération universitaire avec les universités israéliennes et retire ses investissements dans les entreprises qui soutiennent l'occupation des territoires palestiniens.

Avec l'intervention de la police et l'arrestation de dizaines de manifestants, l'état de colère s'est étendu jusqu'à d'autres universités dans d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et l'Inde, qui ont tous été marqués par des manifestations pour mettre fin à la guerre contre Gaza et boycotter les entreprises qui fournissent des armes à Israël.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël, soutenu par les Etats-Unis, mène une guerre contre Gaza faisant environ 113 000 morts et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et environ 10 000 disparus, dans un contexte de destruction massive et de famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées.

Israël poursuit sa guerre contre l'enclave palestinienne malgré l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu immédiate par le Conseil de sécurité de l'ONU et malgré sa comparution devant la Cour internationale de Justice pour des crimes de "génocide".