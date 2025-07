À l’occasion de la Journée de l’Europe, ce 9 mai, le président Erdogan a souligné que cette journée symbolise non seulement le début de l’unité politique et économique de l’Europe, mais aussi l’aboutissement d’efforts collectifs considérables pour la paix et la stabilité au fil des décennies.

“Cependant, de nombreux défis tels que les guerres, les conflits, les actes terroristes, la migration irrégulière et le changement climatique, tant à l’échelle mondiale que dans notre région immédiate, menacent l’ordre sur le continent européen”, a ajouté le président turc.

Erdogan a mis en avant que les politiques de certaines institutions et pays européens pendant la guerre à Gaza, qui a entraîné la mort de 35 000 Palestiniens, dont 15 000 enfants, ont “érodé la confiance dans les valeurs européennes”.

“Tant que les crises, conflits et guerres affectant l’Europe et notre région partagée ne seront pas résolus, la remise en question de ces valeurs continuera de croître”, a spécifié Erdogan.

Le président turc a ajouté que “la montée de l’islamophobie, de la xénophobie et du racisme à travers le continent est l’une des plus grandes préoccupations pour les citoyens turcs vivant en Europe et pour les immigrants” soulignant que les discriminations et crimes haineux contre la communauté turque en Europe se sont multipliés.

Un 'tournant critique'

Dans son discours, le président turc a exhorté l’Europe à adopter des politiques inclusives, orientées vers la coopération et équitables dans l’ensemble de la région européenne et du bassin méditerranéen, soulignant leur importance pour l’avenir du continent.

“À ce tournant critique, où l’élan de la politique d’élargissement a augmenté, il est grand temps pour notre pays et l’UE de renforcer la coopération dans tous les domaines, y compris les négociations d’adhésion, qui constituent la base de notre relation, et de la consolider sur une base plus stable”, a déclaré Erdogan.

“Il est essentiel que l’UE entretienne ses relations avec notre pays dans un esprit de bonne foi, avec une approche équitable et orientée vers des résultats, en évitant les politiques et la rhétorique qui bloquent nos relations”, a-t-il ajouté.

Le président a également averti l’UE que la Turquie n’hésitera pas à utiliser son pouvoir stratégique contre les politiques d’exclusion qui affectent les deux parties.

“Je tiens à réitérer notre engagement à travailler ensemble pour une Europe plus prospère, plus cohésive et plus ouverte, où notre pays pourra occuper sa place légitime. Je souhaite une bonne Journée de l’Europe à tous les Européens, et en particulier à nos citoyens”, a-t-il conclu.