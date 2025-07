Les tentes fleurissent à Dublin dans les parcs, dans les rues, notamment autour de Mount Street où se trouve le Bureau de la protection internationale. Des tentes de migrants que la police déloge mais qui reviennent le lendemain.

Trente tentes ont été dressées à nouveau le long du grand canal à Dublin ce vendredi 10 mai, une journée seulement après que la police a délogé 100 tentes. Plus de 160 personnes ont été prises en charge par les services sociaux et les ONG et 100 autres sont venues enregistrer une demande d’asile jeudi 9 mai.

“Ça n'arrête pas” dit avec un air dépassé un employé du bureau de protection sorti fumer une cigarette.

L'Irlande n'a pas la capacité d'accueil pour ces migrants

Depuis la conclusion de l’accord entre le Rwanda et l’Angleterre qui prévoit que certains demandeurs d’asile arrivant au Royaume-Uni seront renvoyés au Rwanda pour que leur demande y soit traitée, les migrants affluent au centre de Dublin où se trouve le Bureau de la protection internationale dans la capitale irlandaise.

Lire aussi: Londres: premières arrestations de migrants expulsables vers le Rwanda

Ceux-ci arrivent tout simplement via la frontière avec l’Irlande du Nord, restée ouverte malgré le Brexit pour permettre l’entrée et la sortie des Irlandais de la République d'Irlande et des Irlandais de l’Ulster qui travaillent, font du commerce et vivent des deux côtés de cette frontière. L’Irlande estime que 20 000 sans-papiers pourraient rejoindre le pays en provenance de l’Angleterre cette année.

Les migrants arrivent via l’Ulster

La plupart des personnes qui se présentent au Bureau de protection internationale à Dublin ont passé plusieurs années chez le voisin anglais : Anciens étudiants qui sont restés après leurs études, migrants qui ont traversé la Manche, candidats malheureux à l’asile ou travailleurs sans-papiers.

Paschal Donohoe, le ministre des Dépenses publiques et de la réforme a déclaré que 7 600 personnes ont demandé l’asile en Irlande depuis le début de l’année, soit deux fois plus qu’à la même époque l’année dernière.

L’Irlande est prise de court. Les logements et possibilités d’aide aux migrants ne sont pas suffisants. D’abord surpris par cet afflux de migrants, le gouvernement envisage de changer sa législation pour pouvoir renvoyer ces migrants vers son voisin anglais. Cette option est cependant rejetée par le gouvernement de Londres qui refuse de discuter de la question. Le premier ministre Rishi Sunak a déclaré, un brin provocateur, qu’il refuse de reprendre les migrants qui fuient l’Angleterre, à moins que la France n’accepte de reprendre les migrants qui traversent la Manche !