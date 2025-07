La France appelle Israël à cesser "sans délai" son opération militaire à Rafah qui menace de créer une "situation catastrophique" pour la population de la bande de Gaza, a indiqué son ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur X dans la nuit de vendredi à samedi.

"Nous appelons les autorités israéliennes à cesser cette opération militaire sans délai et à reprendre la voie des négociations, seule voie possible pour conduire à la libération immédiate des otages et obtenir un cessez-le-feu durable", a indiqué le Quai d'Orsay à propos de la situation à Rafah.

"Une telle opération menace de provoquer une situation catastrophique pour les populations civiles de Gaza, déjà déplacées à de multiples reprises", poursuit le communiqué de la diplomatie française.

Défiant les mises en garde internationales, l'armée israélienne mène depuis mardi des incursions dans l'est de Rafah, et a pris le contrôle du passage frontalier avec l'Egypte, verrouillant une porte d'entrée névralgique pour les convois d'aide humanitaire.

L'armée israélienne a réaffirmé vendredi sa détermination à poursuivre ses opérations dans la bande de Gaza et, notamment, dans la ville de Rafah, ultime refuge d’environ deux millions de déplacés palestiniens.

Les Etats-Unis "observent avec préoccupation" l'opération militaire à Rafah, mais ne jugent pas qu'elle soit "majeure", a dit vendredi un porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby.

"La France appelle Israël à rouvrir immédiatement le point de passage de Rafah vers l’Egypte, qui est indispensable tant pour l'accès de l’aide humanitaire à la population civile que pour permettre aux personnes les plus vulnérables de quitter la bande de Gaza", a indiqué dans la nuit la diplomatie française.

