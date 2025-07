Petro a déclaré, vendredi dans un post sur la plateforme X, que "le Conseil de sécurité devrait envisager la mise en place d’une force de maintien de la paix dans la bande de Gaza".

Le président colombien a, en outre, appelé la Cour pénale internationale à émettre un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Lire aussi: Génocide à Gaza: la Colombie rompt ses liens avec Israël

"Netanyahu ne mettra pas fin au génocide, ce qui nécessite un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI)", a-t-il assuré.

Il convient de noter que le gouvernement colombien a officiellement informé Israël de la rupture des relations diplomatiques, en raison de la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre dernier, Israël mène une offensive meurtrière contre Gaza, faisant environ 113 000 morts et blessés, dont la plupart sont des femmes et des enfants, en plus d’environ 10 000 disparus. Et ce, sur fond de destructions massives et de famine qui a déjà coûté la vie à un nombre considérable d’enfants et de personnes âgées.

Israël poursuit la guerre malgré l’adoption d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat, et malgré l’ordonnance de la Cour internationale de Justice qui a sommé l’État hébreu de prendre des mesures immédiates pour prévenir les actes “génocidaires“ et améliorer la situation humanitaire à Gaza.