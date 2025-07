"Les attaques israéliennes depuis octobre ont causé au moins 210 millions de dollars de dégâts aux infrastructures d'eau et d'assainissement de Gaza", a dénoncé l’organisation à but non lucratif OXFAM.

Gaza est au bord d’une “épidémie mortelle”, du fait du début de l'opération terrestre israélienne à Rafah, a indiqué lundi l’organisation basée au Royaume-Uni.

Dans un communiqué, Oxfam a mis en garde contre un risque grave d’épidémie découlant de la destruction par les forces israéliennes des infrastructures essentielles d'approvisionnement en eau et d'assainissement, ainsi que la surpopulation, la malnutrition et la chaleur.

"La situation est encore aggravée par l'invasion israélienne de Rafah qui a contraint plus de 350 000 personnes à fuir vers des abris et des camps déjà surpeuplés, et la nourriture et le carburant s'épuisent avec la fermeture des postes frontières", note le communiqué.

L’association caritative a déclaré qu’au moins cinq de ses projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement vitaux dans la bande de Gaza avaient été gravement endommagés ou détruits lors des attaques israéliennes depuis le 7 octobre 2023.

"Les attaques israéliennes menées depuis octobre ont causé au moins 210 millions de dollars de dégâts aux infrastructures d'eau et d'assainissement de Gaza", a fait savoir Oxfam, citant son personnel sur le terrain qui a constaté que des tas d'excréments humains et des rivières d'eaux usées jonchaient les rues, que "les gens doivent évacuer".

"Ils ont également signalé que des personnes devaient boire de l'eau sale et que des enfants étaient piqués par des insectes qui pullulaient autour des eaux usées", indique le communiqué, ajoutant que les conditions sont réunies pour l'apparition d'épidémies, notamment d'hépatite A et de choléra.

“87 % des installations critiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement détruites ou gravement endommagées”

Sally Abi Khalil, directrice d'Oxfam pour le Moyen-Orient, a qualifié la situation de “désespérée“, avec de nombreuses personnes à Gaza vivant dans la peur et contraintes d'endurer des “conditions inhumaines et insalubres”.

Selon ce communiqué qui cite l'analyse des images satellite de l'UNICEF, 87 % des installations critiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement ont été détruites ou gravement endommagées dans la bande de Gaza.

Israël mène une offensive implacable sur la bande de Gaza depuis une incursion transfrontalière du Hamas le 7 octobre dernier.

Depuis, plus de 35 000 Palestiniens ont été tués à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et 78 400 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, poussant 85 % de la population de l’enclave au déplacement interne au milieu d’un blocus strict qui empêche l’arrivée de nourriture, d’eau potable et de médicaments, selon l’ONU.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Une décision provisoire rendue en janvier a déclaré qu'il était “plausible” qu'Israël commette un génocide à Gaza et a ordonné à Tel-Aviv de mettre fin à de tels actes et de prendre des mesures pour garantir que l'aide humanitaire soit fournie aux civils à Gaza.

L'Afrique du Sud a demandé vendredi à la CIJ d'ordonner à Israël de se retirer de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, dans le cadre de mesures d'urgence supplémentaires liées à la guerre.