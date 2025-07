Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a de nouveau condamné, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue autrichien, Alexander Schallenberg à Ankara, les massacres israéliens à Gaza et affirmé qu’Israël devient “de plus en plus isolé sur la scène internationale".

"Tout comme tuer des Juifs dans les camps de concentration était immoral dans le passé, il est tout aussi immoral, aujourd'hui, de tuer des enfants palestiniens soumis à d’intenses bombardements", a-t-il déclaré.

Lire aussi : CIJ: la Turquie se joint à la plainte sud-Africaine contre Israël

Fidan a en outre soutenu que le massacre par Israël de "milliers de Palestiniens innocents et le déplacement forcé de millions de personnes sont des actes constitutifs de génocide". Il a, de surcroît, ajouté que le droit international et les droits de l'Homme “sont violés par Israël”, et que les efforts diplomatiques ont, une fois de plus, échoué en raison de l'invasion de Rafah.

La semaine dernière, le Hamas a accepté une proposition élaborée par l'Égypte et le Qatar pour mettre fin à la guerre. Israël a déclaré que l'offre de trêve ne répondait pas à ses principales exigences et a décidé de poursuivre son opération à Rafah, la ville du sud où vivent plus d’un million et demi de personnes déplacées.

Le 7 mai, l'armée israélienne a annoncé qu'elle avait pris le contrôle du côté palestinien de la frontière avec l'Égypte en lançant une attaque terrestre sur la zone de Rafah à Gaza. Le Conseil de sécurité israélien avait précédemment approuvé la décision relative à "l'extension de la zone" d'attaques terrestres dans la ville de Rafah, le 10 mai.

La guerre israélienne contre Gaza, qui dure depuis le 7 octobre 2023, a fait des dizaines de milliers de victimes civiles, principalement des enfants et des femmes, ainsi que des destructions massives, conduisant Israël à être accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice. Israël poursuit la guerre malgré l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un arrêt immédiat des combats.