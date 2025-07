Les étudiants ont critiqué l'intervention de la police contre une manifestation à l'université le 7 mai, exigeant que l'administration de l'université retire les plaintes pénales contre les étudiants arrêtés lors des manifestations et autorise les manifestations de solidarité avec la Palestine.

Les étudiants ont également dénoncé cette répression dans une lettre au journal allemand Bild qui s’en est pris aux professeurs soutenant les protestations.

Le 18 avril, des étudiants et des universitaires qui rejettent la guerre contre Gaza ont entamé un sit-in sur le campus de l'Université Columbia à New York, exigeant que son administration mette fin à sa coopération universitaire avec les universités israéliennes et retire ses investissements dans les entreprises qui soutiennent l'occupation des territoires palestiniens.

Avec l'intervention de la police et l'arrestation de dizaines de manifestants, l'état de colère s'est étendu à d'autres universités dans d'autres pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada et l'Inde, qui ont tous connu des manifestations exigeant de mettre fin à la guerre contre Gaza et boycotter les entreprises qui fournissent des armes à Israël.

Depuis le 7 octobre 2023, Israël mène une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait des dizaines de milliers de morts et de blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées.

Israël poursuit sa guerre malgré l'adoption d'une résolution de cessez-le-feu immédiate par le Conseil de sécurité et malgré sa comparution devant la Cour internationale de Justice pour des crimes de “génocide”.

