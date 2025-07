La Fédération internationale de football a annoncé son intention d’entreprendre “de toute urgence” une évaluation juridique de la demande de la Fédération palestinienne qui a requis la suspension immédiate d'Israël de la FIFA.

Lors du 74e congrès à Bangkok, le président de l'association palestinienne, Jibril Rajoub, est monté au créneau pour demander la suspension immédiate d'Israël du football international.

"Combien la famille du football palestinien doit-elle encore souffrir pour que la FIFA agisse avec la même sévérité et la même urgence que dans d'autres cas ?”, a demandé M. Rajoub.

"La FIFA considère-t-elle que certaines guerres sont plus importantes que d'autres et que certaines victimes sont plus importantes ? Je vous demande de vous placer du bon côté de l'histoire”, a lancé le responsable palestinien.

"Monsieur le Président, la balle est dans votre camp", a-t-il déclaré.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a fait savoir qu'une évaluation juridique des demandes de la Fédération palestinienne de football serait entreprise de toute urgence.

"La FIFA va mandater dès maintenant une expertise juridique indépendante pour évaluer les trois demandes formulées par la Fédération palestinienne de football et s'assurer que le statut et les règlements de la FIFA sont appliqués de manière correcte", a affirmé M. Infantino.

Le patron de la FIFA s’est ainsi engagé à convoquer une session extraordinaire du Conseil de l’instance internationale du football avant le 20 juillet pour examiner les conclusions juridiques et décider des mesures à prendre.

"En raison de l'urgence de la situation, un Conseil extraordinaire de la FIFA sera convoqué et se tiendra avant le 20 juillet de cette année pour examiner les résultats de l'évaluation et prendre les décisions appropriées", a-t-il ajouté.

La fédération palestinienne de football avait exprimé, mars dernier, son souhait de voir la FIFA sanctionner Israël qui mène une guerre meurtrière contre les populations palestiniennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Israël a lancé une campagne militaire dévastatrice sur la bande de Gaza après l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 qui a fait près de 1 200 morts. Plus de 200 personnes ont été prises en otage.

Depuis, plus de 35 300 Palestiniens ont été tués, dont une grande majorité de femmes et d'enfants, et plus de 79 200 autres ont été blessés.

Israël a perdu sa chance de se qualifier pour l'Euro 2024 en s’inclinant à Budapest par un but contre quatre devant l'Islande. La rencontre s’est jouée en "terrain neutre", l'UEFA ayant interdit les matchs sur le sol israélien en raison de la guerre.