Abdullah al-Najjar a été la dernière victime des bombardements israéliens, qui ont également tué des dizaines de civils pendant la nuit de dimanche dans les camps de réfugiés d’al-Nuseirat, Bureij et Jabaliya, dans l’enclave sous blocus, ainsi que dans les villes de Beit Lahiya, Rafah et Gaza.

L'agence de presse palestinienne WAFA a indiqué que trois personnes avaient été abattues et de nombreuses autres blessées lors d'une frappe aérienne contre une maison du camp de réfugiés d'al-Nuseirat, au nord du centre de Gaza.

D'autres civils ont également été tués et blessés lors d'une attaque aérienne contre une maison dans la ville de Gaza et d'intenses tirs d'artillerie sur les zones autour de Jabaliya, Beit Lahiya et l'hôpital Kamal Adwan, dans le nord de Gaza.

Le nord, l'est et le centre de Rafah ainsi que le camp de réfugiés de Bureij, au centre de Gaza, ont de nouveau été la cible des avions de guerre israéliens.

Israël a poursuivi son offensive brutale sur Gaza malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Près de 35 400 Palestiniens ont été tués, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 79 300 autres blessés depuis octobre dernier.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, qui a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir qu'une aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.