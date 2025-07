Le président turc Recep Tayyip Erdogan a célébré la commémoration d’Atatürk, une Journée consacrée à la jeunesse et des sports, en mettant l’accent sur l’unité nationale.

Dans son message de dimanche, Erdogan a souligné l’importance historique du 19 mai, marquant le début de la guerre d’indépendance turque menée par Mustafa Kemal Atatürk en 1919.

Le 19 mai 1919 est le jour où Atatürk, le fondateur de la République de Turquie, parti d’Istanbul, est arrivé dans la ville de Samsun sur la mer Noire, pour lancer la guerre qui, quatre ans plus tard, a transformé la nation en Turquie moderne.

En 1938, Atatürk a dédié le 19 mai à la jeunesse de la nation turque comme Journée de la jeunesse et des sports, une fête nationale qui voit les jeunes participer à des activités sportives et culturelles dans le cadre de cérémonies officielles à travers tout le pays.

Erdogan a souligné l’importance de l’événement, le qualifiant de “pierre angulaire” pour construire une Turquie forte.

“Cette date signifie l’étincelle de l’indépendance et des aspirations futures allumées de tous les coins de notre nation contre l’occupation ennemie. La lutte nationale qui a commencé à Samsun s’est étendue à travers l’Anatolie, atteignant des points critiques à Amasya, Erzurum, Sivas et finalement Ankara”, a-t-il déclaré.

“Esprit du 19 mai“

Erdogan a réaffirmé l’importance de “l’esprit du 19 mai“, le décrivant comme le plus grand atout de la Turquie pour faire face aux défis contemporains. Il a déclaré : “Notre combat pour le développement, la croissance et l’autonomisation ne peut se poursuivre qu’en embrassant l’essence, les principes, les idéaux et les objectifs du 19 mai”.

Il a exhorté les jeunes à maintenir cet esprit avec détermination et unité, déclarant que face à toutes les pressions et provocations : “Nos progrès reposent sur l’esprit du 19 mai. La jeunesse du nouveau siècle en Turquie doit protéger cet héritage avec confiance et solidarité”.

Le vice-président, Cevdet Yilmaz, a également marqué la journée en exprimant sa gratitude aux héros et martyrs de la Turquie.

Il a souligné l’importance du 19 mai en tant que symbole de l’unité nationale et de la résilience.

En outre, le président du Parlement turc, Numan Kurtulmus, a félicité la nation turque à l’occasion de la journée de commémoration d’Atatürk, de la jeunesse et des sports, honorant les héros de la lutte pour l’indépendance du pays et soulignant le rôle crucial de la jeunesse dans la construction de l’avenir de la Turquie.