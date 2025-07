La fermeture par Israël des points de passage de Rafah et Kerem Shalom pour le 13e jour consécutif empêche 3 000 camions humanitaires d'entrer dans la bande et 690 patients de se faire soigner à l'étranger, informe le bureau des médias du gouvernement à Gaza a déclaré dimanche.

“L’occupation israélienne empêche l’entrée de nourriture, d’aide et de fournitures médicales dans la bande de Gaza”, a déclaré le bureau dans un communiqué.

Israël empêche également “l'entrée de carburant dans les hôpitaux et les agences qui fournissent des services humanitaires, ce qui double la profonde crise humanitaire dans la bande de Gaza“, ajoute le texte.

“Tout au long de la fermeture des deux points de passage, l'occupation a empêché environ 3 000 camions d'aide d'entrer et a empêché 690 patients de voyager pour recevoir des soins médicaux en dehors de la bande de Gaza”, a indiqué le bureau.

Le communiqué considère cela comme une menace importante, en particulier compte tenu de “l’effondrement du système de santé et du ciblage, de la destruction, de l’incendie et de la neutralisation complète des hôpitaux”.

Le bureau des médias ajoute que cela démontre que “l'occupation commet le crime de génocide contre les civils, y compris les enfants et les femmes”..

Il a par ailleurs tenu “l’occupation israélienne, l’administration américaine, l’Union européenne et la communauté internationale pour responsables de la guerre génocidaire en cours”.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Près de 35 400 Palestiniens ont été tués à Gaza, en grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 79 300 autres ont été blessés depuis octobre à la suite d'une incursion du Hamas.

Plus de sept mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus paralysant de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

La Cour internationale de Justice a ordonné à Tel-Aviv de veiller à ce que ses forces ne commettent pas d'actes de génocide et de prendre des mesures pour garantir qu'une aide humanitaire soit fournie aux civils de Gaza.

