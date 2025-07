Le ministre turc a abordé les récents problèmes de visas entre la Turquie et l’Union européenne et insisté sur la nécessité de simplifier le processus pour les citoyens turcs, lors d'une conférence de presse conjointe à Ankara avec le commissaire européen au Voisinage et à l'Élargissement, Oliver Varhelyi.

"Récemment, nous avons rencontré des problèmes de visa avec les pays de l'UE et nous sommes en pourparlers avec nos homologues européens pour résoudre cette question", a-t-il déclaré.

Fidan a noté, par ailleurs, "qu’un mécanisme existe entre l'UE et la Turquie concernant la migration irrégulière”. “Nous avons exploré des moyens de renforcer notre coopération sur ce sujet", a précisé le ministre.

De son côté, le commissaire européen Varhelyi a souligné l'importance du dialogue entre l'UE et la Turquie sur l'Union douanière.

"Nous avons résolu un nombre significatif de problèmes relatifs à l'Union douanière avec la Turquie", a-t-il déclaré.

Le commissaire européen a également mis en lumière la coopération économique entre les deux parties, ajoutant que 2023 a établi un record historique en matière d'échanges commerciaux avec la Turquie.

"L'UE vise à mobiliser 2,4 milliards d'euros (2,6 milliards de dollars) d'investissements directs dans le cadre de la Plateforme d'investissement UE-Turquie", a indiqué Varhelyi.