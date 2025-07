Geoffroy Lejeune, directeur du Journal du dimanche (JDD), avait affirmé que “l'immigration arabo-musulmane” était responsable de l'antisémitisme et de la surpopulation carcérale en France, dans l’émisson du 28 septembre 2023, “L'Heure des Pros 2”, animée par l’animateur controversé Pascal Praud.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a estimé, dans sa décision publiée jeudi 23 mai au Journal officiel, que ces propos véhiculent des “stéréotypes négatifs” et “imputent des faits et comportements graves à un groupe de population dans son ensemble”.

Lire aussi : France : Médias et industriels, les liaisons dangereuses

L'Arcom a averti que de telles déclarations pouvaient inciter à des discriminations basées sur l'origine et la religion.

Des propos racistes et islamophobes

«C'est une des conséquences, ce sondage, une des conséquences de l'immigration arabo-musulmane. C'est une des conséquences, comme une partie du trafic de drogue, comme la surpopulation carcérale, comme l'abaya, comme tout ça», avait lancé le journaliste d’extrême droite, commentant un sondage sur l'antisémitisme dans les universités françaises.

Il avait également affirmé que “l'antisémitisme dont sont victimes les juifs aujourd'hui, c'est juste qu'on n'a pas eu une politique d'immigration qui avait juste le début du commencement d'une cohérence”.

L'Arcom a critiqué l'absence de réaction des autres participants sur le plateau face à ces déclarations. Cette sanction s'ajoute aux rappels à l'ordre récurrents adressés à CNews et à sa chaîne sœur C8, toutes deux appartenant au groupe Canal+ de Vincent Bolloré, pour des propos controversés diffusés sur leurs antennes.

Lire aussi : Médias : aux reproches des députés, CNews invoque la maladresse

Cette amende intervient alors que CNews et C8 sont en pleine procédure de renouvellement de leur fréquence de télévision numérique terrestre (TNT) sous la supervision de l'Arcom.

Cette question a suscité de vifs débats lors de la récente commission d'enquête parlementaire sur les fréquences TNT. Le rapporteur, le député LFI Aurélien Saintoul, avait exprimé son scepticisme quant à la reconduction des autorisations de diffusion de ces chaînes.