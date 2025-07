Plus de 120 députés

Selon l’enquête de Declassified UK, 126 des 344 députés du Parti conservateur ont reçu des financements de groupes de lobbying pro-israéliens. Cette révélation survient alors que le Premier ministre britannique Rishi Sunak appelle à des élections générales, où son soutien inébranlable à Israël pourrait coûter des voix au parti.

La valeur totale des dons s'élève à plus de 430 000 livres sterling. Les organisations de lobbying ont financé 187 voyages en Israël pour les députés conservateurs en exercice dont certains se sont également rendus dans les territoires palestiniens occupés.

Le principal bailleur de fonds est Conservative Friends of Israel (CFI), un groupe parlementaire qui ne divulgue pas ses propres sources de financement. Parmi les autres donateurs notables figurent l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), l'Australia-Israel Cultural Exchange et le European Leadership Network.

Treize politiciens conservateurs ont accepté plus de 50 000 livres sterling au total pour se rendre en Israël depuis le 7 octobre, y compris pour des missions de “solidarité”.

Conservative Friends of Israel

Conservative Friends of Israel (CFI) est un groupe de pression pro-israélien créé en 1974 par Michael Fidler, un politicien conservateur. L'organisation a des liens de longue date avec l'État israélien et est décrite comme ressemblant à un “avant-poste de Westminster pour la coalition de droite Likoud de Benjamin Netanyahu”.

Environ 80 % des députés conservateurs sont membres de CFI. Au cours de la dernière décennie, CFI a emmené plus de députés en voyages à l'étranger que tout autre donateur politique en Grande-Bretagne.

Les données montrent que CFI a financé 118 députés conservateurs en exercice pour qu'ils se rendent en Israël à 160 reprises, fournissant plus de 330 000 livres sterling pour les visites.

Parmi ces députés on retrouve le vice-premier ministre Oliver Dowden, le ministre de l'Intérieur James Cleverly et le ministre de la Justice Alex Chalk, avant leur nomination au cabinet.

Vingt-deux de ces visites ont été subventionnées par le ministère israélien des Affaires étrangères à hauteur de plus de 8 000 livres sterling au total. L'État israélien a également financé des voyages pour les députés Nadhim Zahawi, Kwasi Kwarteng, et John Whittingdale, alors secrétaire d'État à l'Environnement.

Les délégations précédentes de CFI ont inclus des visites d'usines gérées par la plus grande entreprise d'armement d'Israël, Elbit Systems. En 2011, un porte-parole de CFI a refusé de révéler si le groupe était financé par Elbit Systems.

Missions de “solidarité”

Les activités de lobbying de CFI se sont intensifiées depuis le 7 octobre. Le groupe a emmené deux délégations “spéciales de solidarité” en Israël pendant le conflit à Gaza, impliquant six députés – Stephen Crabb, Theresa Villiers, Robert Jenrick, Michael Ellis, Nicola Richards et Greg Smith.

CFI finance également les candidats parlementaires pour qu'ils se rendent en Israël avant leur élection. Avant les élections générales de 2019, CFI a amené une délégation de candidats parlementaires potentiels en Israël, dont sept sont maintenant députés.

En février 2024, un mois après qu'Israël a été mis sous enquête par la Cour Internationale de Justice pour génocide, CFI a organisé un autre voyage pour quatre autres candidats potentiels.

Les efforts de lobbying de CFI ne se limitent pas aux voyages en Israël. L'organisation prépare également des documents d'information pour les députés, jouit d'un excellent accès à Downing Street, Westminster et Whitehall, et organise un banquet annuel de soutien à Israël. Le premier ministre Rishi Sunak a qualifié CFI de “partie intégrante de notre parti” lors de leur dernier banquet en janvier.

AIPAC

Parmi les autres organisations de lobbying pro-israéliennes figurent l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), le Jewish National Fund (JNF) et la National Jewish Assembly (NJA). La valeur totale de leurs dons dépasse 42 000 livres sterling. AIPAC, basé à Washington, est l'une des forces de lobbying les plus puissantes de la politique américaine.

Michael Gove a accepté 3 086 livres sterling d'AIPAC pour assister à sa conférence à Washington en 2017. D'autres députés conservateurs ont également participé à des conférences d'AIPAC, financées par des organisations affiliées.

Le JNF, décrit comme une “agence colonialiste de nettoyage ethnique” par l'historien Ilan Pappé, a financé des voyages en Israël pour Matthew Offord MP. La NJA, présidée par Gary Mond, a envoyé deux missions de “solidarité” en Israël et a contribué à hauteur de 27 801 livres sterling pour le voyage récent de l’ancienne secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Suella Braverman à Tel Aviv.

ELNET et AICE

L’European Leadership Network (ELNET) et l'Australia-Israel Cultural Exchange (AICE) sont également des bailleurs de fonds clés pour les voyages des députés conservateurs en Israël. ELNET, créé en 2007, a financé plusieurs députés conservateurs pour qu'ils se rendent en Israël depuis le 7 octobre. L'AICE a été créé en 2003 et a financé des voyages pour quatre députés conservateurs à dix reprises.

Impact du lobby israélien

Le lobby israélien n'est pas le seul facteur influençant le soutien à Israël en Grande-Bretagne. Le gouvernement américain, qui soutient fermement Israël, exerce une influence considérable sur la politique étrangère britannique.

Certains politiciens britanniques soutiennent Israël indépendamment des financements du lobby israélien. Cependant, les financements et le lobbying pro-israélien ont clairement un impact significatif sur la politique britannique, comme en témoignent les nombreux voyages et les liens étroits entre les députés conservateurs et les groupes de pression pro-israéliens.