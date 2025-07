L'Algérie et la France ont signé un accord portant sur la mémoire et la récupération des archives algériennes de la période de colonisation française (1830 - 1962), selon des rapports médiatiques.

Le Comité algérien d'histoire et de mémoire, représenté par son président, l'historien Lahcen Zeghidi, a signé l'accord et le mémorandum conjoint avec la Commission française de vérité et de mémoire, représentée par l'historien Benjamin Stora, selon la Radio Internationale Algérienne.

"La cérémonie de signature, qui a eu lieu à Alger, a suivi la conclusion de la cinquième réunion de la Commission mixte Algérie-France sur l'histoire et la mémoire", indique la radio.

L'accord vise à "récupérer les archives algériennes de l'ère coloniale et les possessions d'une valeur historique inestimable pour le cœur du peuple algérien".

La cinquième réunion de la commission conjointe a débuté lundi dernier, à Alger. Zeghidi l'a décrite comme «procédurale et pratique», sans en révéler les détails.

Aucune information supplémentaire n'a été fournie sur le contenu de l'accord.

L'Algérie insiste sur la résolution de quatre questions principales avec la France : la récupération complète des archives, le retour des crânes et des restes des combattants de la résistance, l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et le nettoyage des terres contaminées par les radiations nucléaires, ainsi que la divulgation du sort des disparus.