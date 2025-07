Lors d'une réunion du Conseil des relations économiques extérieures (DEIK) à Istanbul, samedi, Erdogan a été clair sur la situation à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Nous maintenons ouverts nos canaux de communication avec notre communauté d'affaires dans le cadre de notre décision de suspendre les transactions commerciales pour contraindre Israël, qui a martyrisé environ 36 000 innocents à Gaza, à accepter un cessez-le-feu", a-t-il déclaré.

"Ankara continuera de faire pression sur Israël par le commerce et la diplomatie jusqu'à ce que l'administration Netanyahu mette fin à ses massacres à Gaza", a-t-il souligné.

Vendredi, la Cour internationale de justice (CIJ) a réaffirmé ses ordres précédents et a indiqué d'autres mesures, y compris le maintien de l'ouverture du passage frontalier de Rafah et l'accès des enquêteurs à l'enclave assiégée.

Depuis octobre, plus de 35 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués à Gaza, et près de 80 300 autres ont été blessés suite à une attaque du Hamas.

Après plus de sept mois de guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines, subissant un blocus paralysant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Croissance de 4,5 %

Le président Erdogan a également abordé les objectifs et réalisations économiques de la Turquie.

Dans une réalisation historique pour le pays, les exportations ont dépassé les 255 milliards de dollars, atteignant un record de 257,6 milliards de dollars en avril, a annoncé le président turc.

« Avec un taux de croissance de 4,5 %, la Turquie se classe première en Europe, deuxième parmi les pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et quatrième parmi les pays du G20 », a-t-il souligné.

Soulignant les objectifs du programme économique d'Ankara, le président turc a précisé que la priorité économique de la Turquie est de réduire l'inflation à un chiffre pour assurer un soulagement durable, en mettant l'accent sur la stabilité à long terme afin d'améliorer le bien-être de la nation.