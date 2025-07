Le Burkina Faso a adopté samedi, une nouvelle charte de transition de cinq ans. Elle permet au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en septembre 2022 par un coup d'État, de rester à la tête de ce pays miné par les violences terroristes, jusqu’en 2029.

"La durée de la transition est fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024", a indiqué le colonel Moussa Diallo, président du comité d'organisation d'assises nationales, organisées à Ouagadougou.

Selon l'article 22 de la charte, des élections peuvent toutefois être organisées "avant cette échéance si la situation sécuritaire le permet". Le capitaine Traoré, dont le statut passe de "président de transition" à "président du Faso", pourra par ailleurs se présenter aux "élections présidentielles, législatives et municipales", qui doivent être organisées à l'issue de cette période, a poursuivi le colonel Diallo.

La charte, signée par le capitaine Traoré samedi soir, entre immédiatement en vigueur. Les assises nationales, initialement prévues pour s'achever ce dimanche, ont rassemblé, samedi, des représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité ou encore des députés de l'assemblée de transition.

La plupart des partis politiques traditionnels ont boycotté l'événement. Le Burkina Faso, en proie à des violences terroristes récurrentes qui ont fait des milliers de morts depuis près de dix ans, a connu deux coups d'État militaires en 2022.

Le premier, en janvier, avait porté le lieutenant-colonel Paul Henri Sandaogo Damiba au pouvoir, avant d'être lui-même renversé en septembre de la même année, par le capitaine Traoré. Dans la foulée, une charte avait été adoptée lors de premières assises nationales, mettant en place un président, un gouvernement, une assemblée législative de transition (ALT) et fixant la durée de transition à 21 mois.

Cette transition devait donc s'achever le 1ᵉʳ juillet 2024, mais à plusieurs reprises, le capitaine Traoré a évoqué la difficulté de tenir des élections au vu du contexte sécuritaire dans le pays.

- "Page de l'Histoire"

-Dans la nouvelle charte signée samedi par le capitaine Traoré, les "quotas" qui étaient alloués aux partis politiques issus notamment de l'ex-majorité et de l'opposition pour les postes de députés de l'assemblée législative de transition ont été supprimés.

Douze postes sur 71 restent alloués aux partis politiques, mais sans attribution spécifique à une formation en particulier. Le "patriotisme" est érigé comme critère pour siéger à cette assemblée ou au gouvernement.

Une nouvelle instance baptisée "Korag", dont la composition et le fonctionnement sont à la discrétion du chef de l'État, est en outre créée pour "suivre et contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays dans tous les domaines et par tous les moyens", précise la charte.

"Vous venez de réécrire une nouvelle page de l'Histoire de notre pays", s'est félicité le ministre de l'Administration territoriale, Emile Zerbo, qui a ouvert les assises samedi matin. Le régime de Ouagadougou affirme régulièrement obtenir des succès militaires contre les groupes terroristes qui ensanglantent une grande partie de son territoire.

Mais les attaques meurtrières se poursuivent et des ONG comme Human Rights Watch ont aussi alerté sur des exactions commises par l'armée contre des civils, ce que Ouagadougou réfute. Le pouvoir militaire du capitaine Traoré est également accusé par des organisations de la société civile de réduire au silence les voix critiques du régime.

Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont été arrêtées, kidnappées ou envoyées au front pour combattre contre les terroristes. Depuis le putsch de septembre 2022, le Burkina Faso a choisi de diversifier ses partenariats internationaux. Il a d'abord tourné le dos à la France, ancienne puissance coloniale, en exigeant le départ des soldats déployés sur son sol, début 2023, et en expulsant des diplomates.

De nombreux médias français ont aussi été suspendus et aucun média français n'était accrédité aux assises de samedi. Parallèlement, le gouvernement s'est rapproché de la Russie, mais aussi de l'Iran et de la Turquie et de ses deux voisins, le Niger et le Mali, également gouvernés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État et eux aussi confrontés à des violences terroristes.

Au Burkina, ces attaques qui frappent le pays depuis près de dix ans et qui sont attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et Daesh ont fait plus de 20.000 morts et deux millions de déplacés.

