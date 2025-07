Le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a appelé à une action mondiale contre Israël, accusant Tel Aviv de perpétrer un génocide contre les Palestiniens.

"Le gouvernement israélien a une soif insatiable de sang et de larmes de personnes innocentes. A Tel-Aviv, il y a un régime meurtrier qui commet un génocide sous les regards du "monde civilisé", a déclaré Altun dans un post partagé lundi sur la plateforme X.

Altun a décrit les attaques d'Israël contre “des personnes affamées, sans abri et sans défense” comme un affront direct à la conscience collective de l'humanité.

"Son mépris pour la vie humaine est ancré dans la psyché même du gouvernement israélien. C'est honteux, horrible et dégoûtant", a-t-il ajouté.

Soutien des États-Unis

Il a fait valoir que la poursuite de l'occupation et de la dépossession des Palestiniens par Israël n'aurait pas été possible “sans l'aide et le soutien de la superpuissance mondiale qui prétend négocier pour la paix depuis tant d'années”.

"Israël nous dit très ouvertement que tout cela (le processus de négociation, NDLR) n'était que mensonges et tromperies. Leur seul objectif était de perpétuer et d'étendre l'occupation", a poursuivi Altun.

"Le gouvernement israélien pense qu'il jouit d'une totale liberté d'action compte tenu du soutien américain. Mais c’est un État paria aux yeux du monde entier. Sans légitimité, il n'y a pas d'art de gouverner. Israël restera dans l'histoire comme le régime qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", a-t-il asséné.

Urgence de construire un État palestinien

Appelant à l'unité internationale contre la violence infligée à des femmes, des enfants et des personnes âgées innocents, Altun a insisté: “Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et regarder cette folie. Nous devons tenir tête ensemble à Israël même si ses parrains continuent de le protéger”.

Il a souligné l’urgence de construire un État palestinien et de demander des comptes aux responsables de la violence.

"Le monde ne peut plus attendre. Nous devons mettre un terme à cette violence et construire un Etat palestinien le plus rapidement possible, quoi qu'en disent les Israéliens", a insisté Altun

Le directeur de communication a conclu que "cette guerre doit prendre fin. Les responsables doivent rendre des comptes. Les nations civilisées doivent être à la hauteur des principes et idéaux qu'elles ont proclamés. Les droits de l'Homme et la dignité ne peuvent pas rester sur le papier. Il est grand temps qu'Israël soit tenu responsable de ses actes de crimes contre l'humanité”.

Lire aussi: Erdogan: la Turquie soutiendra les Palestiniens jusqu'à ce qu'ils aient un État indépendant