Lors d'une réunion organisée par Erol Özvar, président du Conseil de l'enseignement supérieur de Turquie, à Ankara, Abu Sitte a vigoureusement critiqué le silence de plusieurs nations face aux actions brutales d'Israël contre les Palestiniens et leur refus de dénoncer les atrocités dans la bande de Gaza assiégée.

“Leur travail est de s'assurer qu'Israël dispose de suffisamment de munitions. En tant que complices du génocide, leur travail est de réduire au silence les témoins et d'enterrer les preuves”, a déclaré Abu Sitte lors de son discours.

Il a promis de continuer à s'exprimer jusqu'à ce que justice soit rendue, soulignant l'importance des mouvements de solidarité mondiale pour soutenir les habitants de Gaza.

Abu Sitte a jeté la lumière sur le ciblage systématique par Israël des institutions éducatives palestiniennes. Il a cité la destruction délibérée de 12 universités à Gaza, la mort de plus de 100 professeurs, recteurs et doyens, et la démolition de sites historiques.

“Israël commence en réalité son génocide à Gaza par les universités. Parce que si vous détruisez les universités d'une nation, vous détruisez cette nation. C'est ce que nous constatons, mais les mots sont insuffisants pour le décrire”, a-t-il ajouté, insistant sur la destruction totale qui touche tous les aspects de la vie à Gaza.

Soutien constant de la Turquie aux Palestiniens

Le recteur a, par ailleurs, salué le soutien constant de la Turquie aux Palestiniens, malgré les difficultés rencontrées par le pays pour discuter des atrocités israéliennes à Gaza dans certains pays européens.

“En Turquie, nous sommes déjà avec des gens qui ressentent la même tragédie. Nous savons que la nation turque partage ce que nous vivons”, a déclaré Abu Sitte, reconnaissant la priorité accordée par la Turquie aux Palestiniens en matière d'éducation.

En tant que spécialiste de la chirurgie plastique et reconstructive, Abu Sitte a travaillé dans des conditions extrêmement difficiles dans les hôpitaux Al-Shifa et Al-Ahli Baptist de Gaza, souvent sous les bombardements israéliens et malgré les blocus.

Il est particulièrement connu pour avoir tenu une conférence de presse devant l'hôpital Al-Ahli Baptist, bombardé par Israël le 17 octobre, tuant 500 personnes.

