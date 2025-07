C’est une nouvelle manœuvre contre l’UNRWA (l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).

Selon le “Times of Israël”, l’autorité foncière israélienne accuse l’UNRWA d’occuper un terrain sans autorisation depuis sept années. L’agence devrait plus de 27 millions de shekels soit un peu plus de 7 millions de dollars américains.

Les Nations unies n’ont pas commenté cette annonce qui est, d’ores et déjà, qualifiée de politique.

Les locaux de l’UNRWA à Jérusalem-Est occupée sont fermés depuis le 10 mai après une attaque de colons israéliens qui ont essayé de les incendier. La police était présente, d’après des témoins, mais n’est pas intervenue. Le personnel de l’ONU venu éteindre l’incendie a reçu des jets de pierres. “On a le sentiment que ce genre de comportement a été encouragé, encouragé et encouragé par une rhétorique incendiaire”, a déclaré dans les médias Jonathan Fowler, responsable communication de l’ONU. “On passe donc d'une rhétorique incendiaire à de véritables flammes en l'espace de quelques jours”.

Israël veut détruire l’UNRWA

Après l’attaque du 7 octobre, Israël a lancé une campagne contre l’agence onusienne d’aide aux réfugiés palestiniens, accusant ses employés d'être pro-Hamas, voire d'être des soutiens actifs de l’organisation. Les accusations n’ont pas été confirmées, quelques personnes ont été licenciées et Israël a mis fin à toute coopération avec l’agence dans la distribution d’aide humanitaire à Gaza en mars 2024.

Depuis le début de l’offensive sur Gaza, l'armée israélienne a mené des attaques contre les installations de l'UNRWA à Gaza. Au moins 171 membres de l’agence onusienne ont été tués et 140 de ses centres, dont des écoles, ont été bombardés.

Le gouvernement Netanyahu veut discréditer et essaie de faire disparaître cette agence qui assure l’aide sociale, l’éducation et l’aide alimentaire aux millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie, mais aussi dans les territoires occupés par Israël et enfin à Gaza, depuis 1949.

La campagne anti-Unrwa a commencé il y a plusieurs années. En 2018, Israël avait poussé le président Trump à stopper son financement de l’agence.

Le gouvernement israélien le répète, il ne veut plus de cette agence d’aide aux Palestiniens dans des territoires qu’il estime lui revenir surement dans le futur, Gaza et les territoires occupés inclus. Dès lors, il fait tout pour la discréditer.