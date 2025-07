Être reconnu coupable d'un crime - de 34 chefs d’accusation de surcroît - est le genre de coup qui devrait normalement anéantir les ambitions d'un politicien. Pas pour Donald Trump qui tentera au contraire de transformer ce qui pourrait être un jugement mettant fin à sa carrière en carburant pour sa campagne.

Vendredi, Donald Trump reprendra le chemin de la campagne en donnant une conférence de presse dans la tour qui porte son nom à Manhattan, au lendemain de sa condamnation pour avoir tenté d'acheter le silence d’une actrice pornographique qui affirmait qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Ses avocats et alliés l'ont décrit comme défiant et prêt à se battre contre un verdict qu'ils jugent illégitime et motivé par la politique.

Aucun ancien président ou candidat présomptif du parti n'avait jamais été condamné avant pour un crime ou confronté à la perspective d'une peine de prison, et on s'attend à ce que les problèmes juridiques restent au cœur de sa campagne.

Il a longtemps affirmé, sans preuve, que les quatre inculpations dont il fait l'objet ont été orchestrées par le président démocrate Joe Biden pour tenter de l'écarter de la Maison-Blanche.

"Personne n'est plus provocateur", a déclaré Jason Miller, porte-parole de M. Trump, sur Fox News quelques heures après la lecture du verdict. "Il est prêt à sortir et à recommencer à se battre.

Mère Teresa à la rescousse

Depuis plusieurs jours, M. Trump et sa campagne se préparaient à un verdict de culpabilité, même s'ils espèrent que le jury ne se prononcera pas.

Mardi, M. Trump a déclaré que même Mère Teresa, la religieuse et la sainte, ne pourrait pas se débarrasser des accusations, qu'il a qualifiées à plusieurs reprises de "truquées".

C’est peine perdue, affirment ses principaux collaborateurs qui ont publié une note dans laquelle ils insistaient sur le fait qu'un verdict n'aurait aucune incidence sur l'élection, que M. Trump soit condamné ou acquitté.

La nouvelle n'en a pas moins fait l'effet d'une secousse. M. Trump, présent avec son équipe et les journalistes au palais de justice tout au long de l’audience, était souriant et discutait avec ses avocats alors que la procédure semblait toucher à sa fin.

M. Trump a passé les heures précédant l'annonce du verdict séquestré dans la salle d'audience privée, entouré de ses avocats et de ses assistants de campagne, mangeant à partir d'un menu composé de McDonald's, de pizzas et de sandwichs.

Alors que le jury décidait de son sort, il a passé son temps à téléphoner, à envoyer des missives sur les réseaux sociaux et à discuter avec ses amis, notamment le promoteur Steve Witkoff, qui l'a rejoint au tribunal, et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum, qui est considéré comme l'un des principaux candidats à la vice-présidence.

Signe qu'ils s'attendaient à ce que les délibérations se poursuivent, la salle de détention de M. Trump a été équipée d'une télévision, selon deux personnes familières avec l'installation qui, comme d'autres, ont parlé sous le couvert de l'anonymat.

Trente minutes après que Merchan a annoncé qu'un verdict avait été rendu, Trump a écouté le jury prononcer un verdict de culpabilité pour chaque chef d'accusation.

Trump, "prisonnier politique"

Pendant la lecture du verdict, M. Trump est resté de marbre.

Sa campagne a lancé une multitude d'appels de fonds et les alliés du GOP se sont ralliés à lui. Un message textuel l'a qualifié de "prisonnier politique", alors qu'il n'a pas encore su s'il allait être condamné à une peine de prison.

La campagne a également commencé à vendre des casquettes noires "Make America Great Again" pour refléter ce "jour sombre de l'histoire".

Des collaborateurs ont fait état d'un afflux immédiat de contributions, à tel point que WinRed, la plateforme de collecte de fonds utilisée par la campagne, a été perturbée.

Pour le porte-parole de la campagne de M. Trump, Brian Hughes, cet afflux est le signe que "les Américains ont perçu ce simulacre de procès comme une ingérence politique dans les élections que M. Biden et les démocrates ont toujours voulue".

"Le 5 novembre, a-t-il dit en écho à M. Trump, c'est le jour où les Américains rendront le vrai verdict !”

M. Trump se plaint depuis longtemps du fait que le procès a limité ses apparitions lors de la campagne pendant plusieurs semaines.

"Je veux faire campagne", a-t-il déclaré aux journalistes jeudi matin, avant que le verdict ne soit rendu.

Il n'est toutefois pas certain que l'emploi du temps de M. Trump s'accélère dans les jours à venir. Il n'a organisé qu'une poignée d'événements de campagne publics pendant le déroulement du procès, bien qu'il ait disposé des mercredis, des soirées et des week-ends pour faire ce qu'il souhaitait.

Au cours des deux prochains mois, il doit tenir son premier débat avec M. Biden, annoncer son colistier et accepter officiellement l'investiture de son parti lors de la convention nationale républicaine.

Mais avant de se rendre à Milwaukee pour la RNC, M. Trump devra retourner devant le tribunal le 11 juillet pour le prononcé de sa peine. Il encourt des peines allant d'une amende ou d'une mise à l'épreuve à quatre ans de prison.

