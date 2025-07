La note est passée du troisième cran "AA" au quatrième "AA-".

"La dégradation reflète notre projection que, contrairement à nos attentes précédentes, la dette publique française en proportion du PIB (Produit intérieur brut NDLR) va augmenter en raison des déficits plus importants que prévus en 2023-2027", a justifié la société américaine dans une analyse accompagnant la note, en rappelant que le déficit public français avait été en 2023 "nettement plus élevé que ce que nous avions prévu".

S&P ne croit pas que le déficit sera ramené à 3% du PIB en 2027, comme le gouvernement le prévoit, et pronostique même 3,5% à cette date.

Le dérapage surprise du déficit public pour 2023, à 5,5% du PIB (Produit intérieur brut), au lieu de 4,9% attendus, n'a pas joué en faveur du gouvernement, malgré une série de réformes qui permettraient selon lui de revenir dans les clous.

Le risque de dégradation de la note souveraine planait depuis plusieurs trimestres, la précédente note "AA" étant assortie depuis décembre 2022 d'une "perspective négative". Cette note juge de la capacité d'un pays à payer ses dettes.

Le gouvernement a réagi par la voix de son ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, en affirmant que les dépenses et le creusement des déficits depuis le Covid avait permis de sauver l'économie française.

"Notre stratégie reste la même : réindustrialiser, atteindre le plein-emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027", a déclaré M. Le Maire dans une interview au quotidien Le Parisien, en assurant que rien ne changerait dans le quotidien des Français.

Mais ses opposants ont éreinté la politique gouvernementale.

"Voilà où nous mène la piteuse gestion des finances publiques du duo Macron/Le Maire!", a écrit sur X Eric Ciotti, président des Républicains (conservateurs).

Pour le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale Eric Coquerel, du parti de gauche radicale La France insoumise, "il ne fait, par contre, aucun doute que le gouvernement va se servir de cette décision pour justifier de nouvelles coupes budgétaires".

Et la cheffe de l'extrême droite, Marine Le Pen, (Rassemblement national) a dénoncé "la gestion catastrophique des finances publiques par des gouvernements aussi incompétents qu’arrogants".

Légitime mais sans conséquence notable

La décision de S&P "paraît légitime" pour l'économiste de Rexecode, Charles-Henri Colombier, contacté par l'AFP. Elle est sans conteste un "coup dur pour le gouvernement une semaine avant les élections européennes", a-t-il ajouté.

La France décroche désormais du groupe composé notamment de la Belgique et du Royaume-Uni, mais reste mieux notée que l'Espagne ou l'Italie.

Mais cette dégradation "ne devrait pas avoir de conséquences économiques notables", a estimé dans une note l'économiste d'Asterès, Sylvain Bersinger. Pour lui, le juge de paix reste le taux d'emprunt d'un Etat sur les marchés.

"Cette révision de la note de la dette française par S&P ne fait que traduire un impératif que nous connaissons déjà : celui de poursuivre le rétablissement de nos finances publiques", a estimé le ministre aux Comptes publics, Thomas Cazenave, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Le risque inhérent à une rétrogradation est un mouvement de défiance des investisseurs et un alourdissement de la charge de la dette.

Avec un double A même suivi d'un signe moins, la capacité de la France à honorer les échéances de sa dette reste cependant "très forte" selon les critères de l'agence de notation.

S&P note la France depuis 1975. C'est la première agence à avoir retiré à l'Hexagone son emblématique "triple A" en 2012, meilleure note possible et symbole d'une excellente gestion, dont un petit cercle bénéficie encore, à l'instar de l'Allemagne et de l'Australie.

En avril dernier, les deux autres principales agences internationales, Moody's et Fitch, n'ont pas revu à la baisse la note française.

La première note la France "Aa2", soit l'équivalent d'un "AA" pour S&P, la seconde est déjà au stade de "AA-" depuis avril 2023.