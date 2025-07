L’équipe nationale turque de football pour amputés a protesté contre la guerre sanglante menée par Israël sur Gaza, après une victoire 6-0 contre les Israéliens.

Après avoir mené le jeu 2-0 lors de la première mi-temps du match du Groupe C, la Turquie a remporté le match 6-0 au stade Camille Fournier, dans l'est de la France, dimanche.

Le Croissant et les Étoiles, qui ont refusé de serrer la main de leurs adversaires israéliens, ont également montré leur solidarité avec les musulmans opprimés de Gaza à la fin du match, en prenant la position de la prière et protesté contre les massacres en cours dans l’enclave assiégée.

Environ huit mois d’une offensive israélienne féroce sur Gaza ont tué plus de 36.400 Palestiniens – pour la plupart des femmes et des enfants – et coupé l’approvisionnement en nourriture, en eau et en médicaments, laissant une grande partie de l’enclave assiégée au bord de la famine.

La Turquie, championne d'Europe en titre, affrontera l'Azerbaïdjan lors de son prochain match de groupe lundi.

Avec 16 équipes en compétition dans les phases de groupes, les deux premiers de chaque groupe accéderont aux quarts de finale.