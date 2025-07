La police de San Francisco a arrêté, lundi, 70 manifestants pro-palestiniens dans le hall d'un immeuble abritant le consulat israélien.

"Les agents ont développé des raisons probables pour arrêter 70 suspects qui ont refusé de quitter le bâtiment", a indiqué la police dans un communiqué. Aucune victime n'a été signalée.

Selon des publications sur les réseaux sociaux, les manifestants, qui exigeaient un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ont affiché, sur les portes d'entrée, des pancartes disant “L'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme” et “De la mer au fleuve, la Palestine vivra éternellement”.

Scandant “Palestine libre”, les manifestants ont été vus les mains liées par des attaches tandis que les policiers les faisaient sortir du bâtiment.

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU ordonnant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, plus de 36 400 Palestiniens ont été tués dans l'enclave, en grande majorité des femmes et des enfants, et plus de 82 600 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Près de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d’un blocus, paralysant, de nourriture, d’eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice (CIJ), qui dans son dernier arrêt lui a enjoint de suspendre immédiatement ses opérations dans la ville méridionale de Rafah, où plus d'un million de Palestiniens fuyant la guerre se sont réfugiés avant l’invasion de la ville, le 6 mai.