Plus de 70 000 tonnes de bombes ont été lancées sur Gaza depuis octobre dernier, dépassant largement le total des bombes larguées sur Dresde, Hambourg et Londres combinées pendant la Seconde Guerre mondiale.

Fin avril, l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’Homme a estimé qu'environ 70 000 tonnes de bombes avaient été larguées sur Gaza, couvrant une période de six mois entre le 7 octobre et le 24 avril.

"On estime qu'Israël a largué plus de 70 000 tonnes d'explosifs sur Gaza en plus de ses opérations de bulldozer, entraînant la destruction de tous les bâtiments jusqu'à un kilomètre à l'est et au nord de la bande de Gaza afin de créer une prétendue zone tampon", annonce l'organisation basée à Genève.

Les Allemands ont bombardé Londres, larguant environ 18 300 tonnes de bombes entre 1940 et 1941, selon diverses estimations, y compris des archives du New York Times. Les Alliés ont largué 8 500 tonnes de bombes sur Hambourg à l'été 1943, selon Hendrik Althoff, chercheur à la faculté d'histoire de l'université de Hambourg et 3 900 tonnes sur Dresde en février 1945, selon des archives historiques.

36 500 Palestiniens tués

Israël poursuit son offensive brutale sur Gaza depuis le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies exigeant un cessez-le-feu immédiat. Plus de 36 500 Palestiniens ont été tués à Gaza, principalement des femmes et des enfants, et près de 83 000 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Près de huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza sont en ruines au milieu d'un blocus paralysant de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments.

Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de Justice, qui dans sa dernière décision a ordonné à Tel Aviv de mettre immédiatement fin à son opération à Rafah, où plus d'un million de Palestiniens avaient trouvé refuge.

