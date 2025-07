Dans leur lettre, les signataires rappellent que depuis la tragédie de la "terrible attaque du Hamas du 7 octobre 2023", "les habitants de Gaza subissent des bombardements quotidiens" et assurent que les images des attaques sur deux camps de réfugiés à Rafah les "empêchent de dormir".

“Depuis, les bombardements quotidiens sur Gaza ont causé des pertes humaines considérables, avec plus de 35 000 morts recensées, des chiffres sous-évalués selon plusieurs sources” alors que “deux millions de personnes à Gaza sont menacées de famine”, ajoutent-ils.

“Génocide en temps réel”

Les artistes dénoncent l'escalade de la violence et parlent d'un “génocide en temps réel, filmé, documenté, se déroulant sur nos écrans quotidiennement et devant lequel nous sommes nombreux à nous sentir impuissants”.

"Pourtant, malgré le tollé international, Israël continue le massacre. Le temps n’est plus au débat, il est à l’action", lancent-ils, exhortant la France à adopter une position “claire et humaniste” en reconnaissant l'État de Palestine.

Ils citent les exemples de l'Espagne, de l'Irlande et de la Norvège, qui ont récemment reconnu l'État palestinien, et se demandent pourquoi la France, connue comme le pays des droits de l'Homme et des Lumières, n'a pas encore pris cette décision.

Les signataires appellent Emmanuel Macron à agir : "Ne soyons pas à rebours de l’Histoire. Ne soyons pas dans le camp de la honte. Notre voix, notre solidarité, peuvent faire la différence. Vive la justice, vive la paix, vive la Palestine libre."

Les célébrités blockoutés

Parmi les signataires on retrouve entre autres : DJ Snake, Leïla Bekhti, Mister V, Angèle, Léna Situations, Adèle Exarchopoulos, JoeyStarr, Malik Bentalha, Camélia Jordana, Léa Seydoux, Médine, Nawell Madani, Fianso, Guillaume Meurice, Rima Hassan, Blanche Gardin, Emilie Gomis, François Civil…

Mais silence radio toujours chez des célébrités “blockoutés” comme Jamel Debbouze, Ramzi Bedia, Aya Nakamura, Gims, Jul, Heuss l’Enfoiré, Zazie, Pierre Niney, Zinédine Zidane, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann…Tous des stars que les internautes ont appelé à bloquer en raison de leur silence face à la tragédie qui se déroule à Gaza.