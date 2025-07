Le taux de participation pour ces élections européennes s'élèvait à 45,26% à 17h (GMT+2) en France, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur.

À titre de comparaison, en 2019 pour les précédentes élections européennes, ce chiffre s'élevait 43,29 %, pour la France métropolitaine contre 35,1% en 2014.

Les premières estimations nationales sont tombées à 20h00. Le Rassemblement National recueille 31, 5% des voix, Renaissance 15,2%, 14% pour le PS et 8,7% pour la France insoumise. Les Républicains font un mauvais score avec 7,2%.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h et ont fermé à 18h (GMT+2), excepté dans certaines grandes villes où il sera possible de voter jusqu’à 20h, notamment à Marseille, Lyon et Paris. À l’instar de la France, une vingtaine de pays votent pour choisir leurs eurodéputés. Ce scrutin clôture un marathon susceptible de redessiner les équilibres politiques du Parlement européen où l'extrême droite risque de faire une percée.

La mobilisation de l'électorat était un des grands enjeux de ce scrutin.

En France, où 49 millions de votants sont appelés aux urnes afin de désigner 81 eurodéputés, le président Emmanuel Macron a appelé à faire barrage à l'extrême droite, estimant que le risque était que l'Europe se retrouve "bloquée".

Les derniers sondages placent le Rassemblement national (RN) de Jordan Bardella en tête, avec plus de 30% des voix, loin devant Renaissance, le parti du président français, ou de la gauche sociale-démocrate emmenée par Raphaël Glucksmann.

Lire aussi: Elections européennes : les Français votent, le RN en position de force

LFI dénonce des "irrégularités"

Plusieurs députés de La France Insoumise ont pointé dès dimanche matin, en plein scrutin, des "irrégularités" locales. Le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard a notamment fait savoir que les bulletins de sa candidate Manon Aubry «n'étaient pas disposés sur les tables de vote» à Domont (Val-d'Oise). «Il a fallu une intervention de notre part pour les mettre en place», a ajouté le député des Bouches-du-Rhône.