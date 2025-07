Le ministère de l’Intérieur a publié un chiffre inédit. Il a enregistré 63 000 demandes depuis lundi. Le ministère rappelle que 49,3 millions de Français sont inscrits sur les listes électorales.

“Bienvenue sur Plan Procu, le site de match des rencontres démocratiques”, c’est avec cette phrase qui interloque que l’application Plan Procu relancée par l’ONG “A voté”, accueille la personne qui se connecte.

Le but est simple : aider les électeurs inscrits sur une liste électorale à trouver un autre électeur qui veut bien voter à sa place. L’annonce des législatives anticipées du 30 juin prochain a bien sûr étonné tout le monde ; surtout que certaines personnes ne seront pas présentes dans la commune où elles sont inscrites le jour du scrutin.

L’application fonctionne comme celles dédiées aux rencontres. Il faut trouver l’électeur qui matche avec vous, car celui-ci doit accepter votre choix de vote et le respecter.

Selon l’ONG, 2 000 personnes se sont inscrites en quelques jours.

Si vous êtes prêt à accepter une procuration, vous vous inscrivez en donnant vos noms, adresses, numéro d'électeur et, le cas échéant, vos réticences vis-à-vis de certains partis politiques. Si vous êtes à la recherche d’un électeur près de chez-vous, vous vous inscrivez en fournissant les mêmes informations ainsi que votre choix de vote.

L’ONG met en relation les deux profils qui correspondent. En bout de procédure, une sorte de charte d’engagement est mise à disposition, car, bien sûr, le mandataire doit respecter le choix du second électeur.

Tout savoir sur les procurations

Pour ces élections législatives, vous ne pouvez plus vous inscrire sur les listes électorales. Le délai légal s’éteignait lundi à minuit, soit un jour après l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale. La seule solution pour participer aux scrutins du 30 juin et 7 juillet, c’est de recourir à une procuration.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de délai pour faire cette procuration.

Vous pouvez l’initier en ligne sur le site “maprocuration” si vous détenez une carte d’identité nouvelle génération. Sinon, il vous reste la méthode la plus ancienne, remplir une demande de procuration (le document est en ligne) et la faire confirmer auprès d’un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal. Ce sont eux qui préviennent la commune où vote votre mandataire.

Par ailleurs, depuis janvier 2022, il n’est plus nécessaire de trouver un électeur dans la même commune que la vôtre. De plus, un électeur ne peut accepter qu’une procuration (vous pouvez y ajouter une procuration établie à l’étranger). De ce fait, vous ne pouvez pas voter pour toute votre famille.

Choc pour les influenceurs qui appellent à voter

Les réactions sont multiples depuis dimanche, mais les appels à voter ne viennent pas que du monde politique. Il y a deux jours, le Youtubeur Mister V a appelé à voter et non en faveur des Faf (militants d’extrême-droite). Le vidéaste et rappeur a perdu quelques fans au passage mais il compte 6,3 millions d'abonnés sur la plateforme Youtube. Le jeune homme assure ne pas s’inquiéter des réactions de certains de ses “followers”. Début juin, Mister V a signé une tribune pour demander à Emmanuel Macron de reconnaître l’Etat de Palestine.

Avant lui, il y a eu Léna Situations (Léna Mahfouf) qui, dès dimanche soir, appelait ses 4,5 millions de fans à voter sans pour autant donner de consigne de vote. Elle a écrit ces quelques mots en guise d’incitation : “c’est TELLEMENT important que les jeunes aillent voter ! ON a un vrai pouvoir pour changer notre futur.”

D’autres influenceurs ont fait la même démarche, certains expliquent même comment faire une procuration, voire donnent une analyse de la situation politique.