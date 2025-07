Alors que les pèlerins se dirigent vers la Grande Mosquée vendredi, ils devraient atteindre Mina, étape marquant le début des rituels du Hajj et suivant les traces du prophète Muhammed.

Située à 7 kilomètres (4,35 miles) au nord-est de la Grande Mosquée, Mina occupe une position cruciale entre La Mecque et Muzdalifah. Cette vallée, flanquée de montagnes au nord et au sud, n'est peuplée que pendant la période du Hajj et se trouve à l'intérieur des limites du Haram ou Grande Mosquée.

L'Arabie saoudite a pris des dispositions considérables pour accueillir les pèlerins du Hadj durant toutes les étapes du rituel, notamment en mettant en place quatre hôpitaux prêts à faire face à toute éventualité et des services de lutte contre le stress thermique et les insolations, a indiqué jeudi l'agence de presse saoudienne.

En outre, des tours résidentielles de plusieurs étages ont été construites à Mina pour héberger plus de 30 000 pèlerins, avec un design moderne inspiré de l'identité urbaine des lieux saints.

Accueil de Palestiniens

L'Arabie saoudite a annoncé son intention d'accueillir 1 000 autres membres de familles de Palestiniens tués ou blessés à Gaza pour le pèlerinage du Hajj, ont rapporté les médias locaux dimanche.

L'initiative est organisée par le ministère saoudien des Affaires islamiques, conformément à une directive du roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, dans le cadre du programme d'accueil du Gardien des deux saintes mosquées, selon SPA.

La directive du roi fait suite à une directive similaire émise en mai, portant à 2 000 le nombre total de personnes en provenance de Palestine accueillies pour le Hajj de cette année, a rapporté Arab News.

Le pèlerinage du Hajj est le cinquième pilier de la foi islamique. Il s'agit d'un rituel que tous les musulmans doivent accomplir au moins une fois dans leur vie, s'ils en ont les capacités physiques et financières.

Il comprend plusieurs rituels destinés à symboliser les concepts essentiels de la foi islamique et à commémorer les épreuves du prophète Abraham et de sa famille.

