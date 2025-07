Dans la vidéo, apparemment filmée par un soldat israélien, on voit des soldats cachés derrière un mur de béton de plusieurs mètres de haut qui utilisent une baliste pour lancer des ogives de l'autre côté de la frontière.

Le journal hébreu "Israel Today" affirme que les soldats ont recours à cette méthode pour mettre le feu aux plantes séchées et empêcher les combattants du Hezbollah de se cacher dans la zone, soulignant que l'armée israélienne avait initialement utilisé des cocktails Molotov.

"Les forces de réserve de l’armée israélienne ont utilisé la catapulte, un outil de siège médiéval, pour mettre le feu aux arbustes et aux plantes sèches à proximité des positions militaires et pour empêcher les militants du Hezbollah de se cacher dans la zone", indique la même source.

Des mois de bombardements, la population a fui

Et d'ajouter : "Les buissons présents près de la barrière frontalière empêchent les soldats de localiser les unités du Hezbollah qui se cachent dans la zone".

Au début de la guerre, les soldats de réserve ont utilisé des cocktails Molotov, pour mettre le feu aux buissons, afin que les membres du Hezbollah ne puissent s'y cacher, poursuit le journal.

Selon le journal également, les Libanais ont rapporté que les soldats israéliens larguent également des bombes au phosphore qui provoquent des incendies.

"Afin de trouver une solution au problème sans utiliser une artillerie financièrement coûteuse, les soldats de réserve ont décidé d'assembler une catapulte, qui est un outil permettant de lancer des pierres et de brûler des objets à une distance de plusieurs centaines de mètres, et qui a été utilisé en Europe jusqu'au XVe siècle", indique le journal, précisant que les soldats n’ont pas apprécié la solution susmentionnée et qu'ils ont décidé de mener les opérations d’incendie avec l’aide de drones pour larguer des bombes.

Une méthode médiévale qui a fait le tour du net

"La vidéo a fait le tour de la toile provoquant l'étonnement des internautes quant à l'utilisation de cet engin primitif par l'armée israélienne, l'une des armées les plus avancées technologiquement au monde", explique la même source.

Ces attaques interviennent dans le cadre d’une escalade à la frontière observée mercredi, lorsque le Hezbollah a tiré 215 missiles sur Israël, ainsi que des drones et des obus d'artillerie, au cours de l'opération la plus importante depuis le début des affrontements entre les deux parties le 8 octobre. Une importante superficie de forêts a brûlé dans le nord d'Israël.

Depuis le 8 octobre, les factions palestiniennes et libanaises au Liban, notamment le Hezbollah, échangent des bombardements quotidiens avec l’armée israélienne à travers la "Ligne bleue" qui les sépare, faisant des centaines de morts et de blessés, la plupart du côté libanais.

Les factions agissent par solidarité avec Gaza, qui fait face à une guerre israélienne depuis le 7 octobre. Quelque 122 000 Palestiniens ont été tués ou blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus ont été recensés, dans un contexte de famine et de destructions massives.