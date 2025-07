Ce week end fut un week-end de mobilisation dans le monde du sport. Samedi, le footballeur Marcus Thuram, fils de Lilian Thuram, a appelé à voter contre le Rassemblement national. Le lendemain, Kylian Mbappé a appelé à la prudence face aux “extrêmes” mettant dos-à-dos le nouveau Front populaire à gauche et le Rassemblement national à droite. Une déclaration en forme de soutien au président Emmanuel Macron de la part du capitaine de l’équipe de France ?

Ce dimanche, 160 sportifs dont Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli ou Marie-José Pérec ont appelé à voter contre l'extrême-droite. Ils sont 160 à avoir signé cette tribune dans un geste peu banal dans le monde du sport, réunissant des sportifs de toutes disciplines.

“Votons pour l’espoir”

La tribune commence par une métaphore sportive. “Aujourd'hui, nous sommes menés au score, sur le point de perdre le match. Mais il nous reste quelques jours de prolongation pour réagir. Les 30 juin et 7 juillet prochains : votons pour l'espoir ! Votons contre l'extrême droite, qui vient de réaliser un score historique aux élections européennes.”

Ils poursuivent en expliquant qu’en tant que sportifs, ils ne peuvent se résoudre à voir l’extrême-droite prendre le pouvoir en France, le sport leur a appris l’effort et l’esprit d’équipe et la fraternité ce qui leur a permis de voir au delà de la couleur de peau, de l’origine, de la religion ou de l’orientation sexuelle.

Les sportifs appellent à voter contre le RN

Selon les signataires de la Tribune, la stratégie de l'extrême droite "exploite [les] différences et manipule nos peurs pour nous diviser". Dans un texte plein d’émotion, ils rappellent “les leçons de l’Histoire” et ajoutent: “le Rassemblement National (...) continue aujourd'hui de se nourrir de racisme et de xénophobie. Ils exploitent nos souffrances et détournent nos espoirs.”

Le Rassemblement national n’a pas réagi mais il se rappelle sans doute la mobilisation déjà du monde sportif en 2002 contre le Front National (ancêtre du RN) lors des élections présidentielles. Et peut-être aussi que certains sportifs ont encore en tête l’Euro de foot de 1996, quand Jean-Marie Le Pen (fondateur du FN) avait créé la polémique en accusant plusieurs joueurs, dont Zinédine Zidane, Marcel Desailly et Youri Djorkaeff d’avoir "bénéficié de naturalisations de complaisance".